U toku emisije ''Pitanja gledalaca'', učesnik "Elite 9" Sale Luks dobio je pitanje koje je vezano za njegovo ponašanje prema bivšoj devojci Sari Stojanović.

- Kako te nije sramota da se onako iživljavaš nad Sarom? - glasilo je pitanje.

- Ne znam šta je sramota sem što sam se šalio, ali to se od mene očekuje. Ja sam zla vila, zavisi šta ko probudi u meni - rekao je Sale.

- To je bilo ružno, ali ja sam pogrešila što sam Ivana spomenula i izvređala ga. Ja sam se Ivanu izvinila kao čoveku, ali to ne znači da neko treba da vređa moju porodicu. On želi da se pomiri sa mnom, vidim kako me gleda - rekla je Sara.

"Sara me uhodi"

- Ja ne znam na čemu je ovo dete, uhodi me jutros da je to strašno - rekao je Luks.

- Naravno da ću da ga uhodim, ja sam ovog čoveka volela - rekla je Sara.

- Pozdrav za mamu, volimo vas, ali zamalo - rekao je Sale.

Naredno pitanje bilo je za Milenu Kačavendu.

- Koliko ti se Dušica srozala u očima? - glasilo je pitanje.

- Jeste mnogo, više puta sam joj sugerisala da neke stvari treba ili ne treba da radi, ali je ona bila bezobrazna. Ne mogu da verujem šta je radila sa Miljanom i Boginjom, bila sam frapirana kada sam čula na motoroli: ''Pečenica, Pab hitno'', a shvatim da je to za nju. Po meni su to pedereske i p*čka fora. Namestiš Miljanu koja je u crvenom da ode po Boginjine stvari, a znamo kako prođe svako ko joj se nađe na putu - rekla je Milena.

