Tokom emisije ''Gledanje snimaka'' u "Eliti 9", učesnici su imali priliku da vide kako učesnik Borislav Terzić Terza svojoj bivšoj i sadašnjoj devojci Sofija Janjićijević izjavljuje ljubav.

- Volim je. Odlepio sam za njom. Kad sam video ovde da se šeta sa drugim muškarcima, shvatio sam da mi smeta. Emocije prema njoj su jače nego ikad - rekao je Terza.

Borislav Terzić Terza i Sofija Janjićijev Foto: Printscreen YouTube

- Osećam da me voli, kao i ja njega. Samo se plašim da se ne desi nešto, kao prošle godine i promeni se sve preko noći. Jedino me to plaši - kazala je Sofija.

- Krivo mi je jer sam je onda sklonio od sebe, ali sam bio sluđen. Da mogu da vratim vreme, ne bih se tako ponašao - kazao je Terza.

Kurir.rs

