Učesnica rijaliti programa Elita 9, Miljana Kulić prišla je cimeru Asminu Durdžiću u kuhinji, a kamera je zabeležila trenutak u kojem mu šapuće da je saznala kako se njena majka Marija Kulić ne oseća dobro.

Kako je rekla, Mariji je pozlilo jer je uverena da su njih dvoje bili intimni.

- Ptičice su mi javile, moja majka je u haosu i u nervnom rastrojstvu, ima pritisak visok, u bolnici je. Mnogo je loše, ide na preglede, i to zbog mene, jer misli da smo ti i ja imali intimni odnos. Bože, gospode, kakav crni odnos? - govorila je Miljana.

- Zbog čega to priča? - pitao je oprezno Asmin.

- Zbog klipova, mi se nismo ni poljubili, u izolaciji sam te zagrlila kao medu i nešto tu, ti si se onda okrenuo i zaspao. Razumeš? - objašnjavala je Kulićeva.

- To te je neko slagao - dodao je Durdžić.

- Ne, kunem ti se. Kunem se da nije bilo ničega između tebe i mene - rekla je uplašeno Miksi.

Kulićke podnele tužbe protiv Asmina

Podsetimo, Marija Kulić je kontaktirala advokate i podnela tužbu protiv Asmina.

- Poslali su mi ljudi snimak i prosledila sam ga advokatici, definitivno ću ga tužiti. Asmin se jednom izvinio javno i meni i mom suprugu i rekao da se kaje, međutim, ponovio je sve to. On ne može da podnese ako Miljana komentariše onako kako on ne želi, ne može da podnese kritiku. Kad se izvinio htela sam da mu oprostim, međutim, nema više praštanja. Vidimo se na sudu - počela je Marija Kulić priču, pa nastavila:

- Bio je jedan snimak, to je Zola namestio sa Janjušem u etno selu, ali Miljana je spavala tada i nije znala da je Janjuš stajao na vratima, a da je ovaj majmun otkrio da je snimi. Katastrofa. To su takvi ološi, spremni na sve. Prodaju majku, decu, nema šta nisu u stanju da urade za pare. Nema Asmin drugi snimak, osim toga koji je Zola objavio pre dve sezone. Hvala Bogu pa se Miljana otkačila od te narkomančine, a Asmin samo neka priča, sve ću debelo da mu naplatim na sudu.

