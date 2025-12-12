Slušaj vest

Ivan Marinković već nekoliko meseci boravi u "Eliti 9", a po svemu sudeći, više nije u stanju da bude tamo, te je šokirao gledaoce kada je izjavio da želi da svojevoljno napusti rijaliti program.

On se obratio produkciji i otkrio zbog čega ne želi više da bude deo programa.

Ivan Marinković finale elite 8 Foto: Petar Aleksić

Naime, Ivan je danima u sukobu sa cimerkom i bivšom partnerkom Miljanom Kulić, sa kojom ima sina, a koja mu danima uništava stvari.

- Ne grebem na kapiju da mi se pomogne i ne tražim ništa. Želim da napustim rijaliti jer ovome nema kraja. Sa Miljanom nemam nikakav sukob, sa njom ne komuniciram. Da me je neko udario, za to slede sankcije i toga se ne plašim. Ali, polivanje đubreta po krevetu, uništavanjem stvari... Bolesna je žena, nema nikakav sukob sa mnom. Hvala produkciji što mi je stvari odnela na hemijsko, ali to nije rešenje. Ne tražim pomoć, ni razgovore. Izvedite me napolje, ja ću da potpišem i platiću koliko god da treba.

Kurir.rs

