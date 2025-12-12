Slušaj vest

U ranim jutarnjim satima u "Eliti 9" Miljana Kulić uznemirila je sve ukućane kada je počela da pravi haos.

Dok su ostali učesnici spavali, ušla je u pab sa šipkom u ruci i počela da lomi sve oko sebe, probudivši cimere.

Luka Vujović se iznervirao zbog njenog postupka, dok je Lepi Mića bezuspešno pokušavao da je smiri.

U jednom trenutku pristiglo je i obezbeđenje, kojem je takođe bilo teško da je urazumi da prestane da uništava stvari. Međutim, to nije bio kraj, Miljana je u kući odabranih uzela crne džakove i spakovala sve stvari iz garderobera i kuhinje.

Još uvek nije poznato da li je to učinila sa namerom da napusti rijaliti ili je neki drugi motiv u pitanju.

Drugi učesnici su potom komentarisali nemili događaj:

- Vidim, ona rovari. Obezbeđenje tu - rekla je Mina.

- Njoj doneli da jede i kako se okrenula, Luka dođe, obezbeđenje oko nje i on jede, još kaže "Pečenici, evo i tebi" - dodao je jedan od komentara.

Razlog zbog kog je izgubila kontrolu još uvek nije pozna, da li je ovim činom želela da se diskvalifikuje u nadi da će nakon lomljave biti izbačena sa imanja u Šimanovcima ili je u pitanju nešto drugo, ostaje da se vidi.

