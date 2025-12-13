Slušaj vest

Stanija Dobrojević oglasila se nakon tvrdnji Asmina Durdžića da ju je ostavio nakon što je ona objavila snimak iz "Zadruge" na kojem je sa bivšim momcima Vladimirom Tomovićem i Markom Markovićem.

Inače, ovaj snimak napravili su njeni fanovi, a njemu je taj prizor zasmetao jer je prikazano kako se grli s Tomovićem i razmenjuje nežnosti sa Markovićem.

Bivši momci

Na snimcima je grli Vladimir Tomović, ali je i u ljubavnom zanosu sa Markom Markovićem. Ona je sada ponovo objavila snimak jer želi da dokaže da tu nema ničeg spornog.

- Ono kad "žena" opere "ljubavnicu". Program: kratko, temperatura: hladna, centrifuga: istina - napisala je Stanija, a potom je dodala:

- Znači prestao da voli zbog REELA? Jeste li odgledali sporni reel, gospodo? Praštajte – grešila sam JAKO! Toliko da kad izađe, oprostiće se svi reelovi ovog sveta...Na kajanje, pa „ljubavi života moga“, ali ćao ste. Samo se vi pokazujte. Istina ima replay a ja sam već kliknula next.

Završio u krevetu sa Aneli

Inače, Asmin je pre nekoliko noći završio u krevetu s bivšom partnerkom Aneli Ahmić, skojom je tri godine žestoko ratovao. On je nju ostavio zbog Stanije nakon čega je ona ušla u "Elitu 9", kada je počela da iznosi prljav veš iz njihovog odnosa čemu se on brzo priključio. Optužbe su pljuštale svakodnevno.

Nakon što je učesnicima rijalitija pušten snimak Asmin je istakao da se kaje zbog svega što se desilo te večeri i da je to uradio jer je bio pijan.

Tu se umešao i Anelin bivši verenik Luka Vujović koji nije štedeo uvrede na njen račun, te je ona završila u suzama.

- Ona je pričala da se on drogira i da je narkoman, nasilnice jedna. Evo kako je boli šta je uradila, slika i prilika jedne žene. Jednom sam je povukao za kosu kad je nešto tražila, ali ja neću da pričam. Ona iza leđa radi neke stvari, plače i moli da joj ne treba takav život. Ona je skakala i vrištala da joj ne treba takav život. Ona zahvaljujući meni nije koristila zabranjene supstance. Govorila je da hoće dete sa mnom, da joj kasni - govorio je Luka.