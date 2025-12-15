Slušaj vest

Pevač Miroslav Pržulj, poznatiji kao Lepi Mića godinama boravi u rijalitiju, koji mu je postao glavni izvor prihoda. Od "Farme", "Zadruge" i "Elite" ne može da se zamisli sezona bez njega. Iako je više puta rekao da odlazi u rijaliti penziju, u ovaj format se ipak uvek vrati. Razlog tome je novac.

"Umreću u rijalitiju"

- Rešio sam, ulaziću u rijaliti sve dok budem zdrav i vitalan. Ma, umreću u rijalitiju. Ulazim u rijalitije zbog zarade, novac me motivše. Tamo radim za mesečnu platu, koja nije mala i sve pare dajem ženi - rekao je jednom prilikom Mića, pa otkrio kako njegova supruga Snežana reaguje na njegovo učešće.

Lepi Mića Foto: Printscreen, Petar Aleksić

- Ona je moja najveća podrška, srdačno me bodri dok sam unutra. Shvata da je to moj posao. Jedino ne voli kada psujem, ali razume da je to šou-program. Meni stvarno ne pada teško rijaliti. Zdraviji sam i oštroumniji od svih koji su se do sada našli u "Eliti". Psihički sam jak, nikad nisam imao krize i umem da igram igru. Jak sam kao beton i nijednom mi se nije desilo da puknem, jer sam za rijaliti spreman kao zver - izjavio je on jednom prilikom.

Ranije se pisalo da je Mićin nedeljni honorar 1.200 evra, ali se on promenio. Sada, tvrde dobro upućeni, Mića nedeljno u "Eliti 9" zarađuje 1.500 evra, što je 6.000 evra mesečno.

Za deset meseci zaradiće 60.000 evra

Ako se uzme u obzir da u svakoj sezoni stigne do finale, ukoliko se i sada to dogodi, Mića će za ovu sezonu koja će trajati 10 meseci zaraditi 60.000 evra.

O svom honoraru on nikada nije pričao javno jer je to strogo zabranjeno ugovorom.

Podsetimo, Mića je kupio imanje na Fruškoj Gori što je bila želja njegove ćerke Sare.

