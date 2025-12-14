Slušaj vest

Rijaliti učesnica Miljana Kulić pokušavala je da razvali rešetke u "Eliti", udarajući telom u njih kako bi ih razvalila.

Nakon što je ušla u crveno, Kulićeva se odvojila od cimera i pokušla da probije vrata koja se nalaze u blizini hotela, što je nedavno uradio i Uroš Stanić kada je pokušao da pobegne tako što se popeo na drvo.

Za sada nije poznat razlog njenog ponašanja i ovog postupka, ali su po mrežama počeli da kruže komentari zabrinutih fanova koji su pisali kako bi mogla da se povredi.

Ovo nije bio njen jedini momenat, pa je tako snimljena kako obara novogodišnju dekoraciju u pabu, nakon čega je obezbeđenje odmah reagovalo i sprečilo je da demolira dekoraciju.

Mariji pozlilo zbog ćerke i Asmina

Podsetimo, Miljana je nedavno prišla Asminu Durdžiću u kuhinji, a kamera je zabeležila trenutak u kojem mu šapuće da je saznala kako se njena majka Marija Kulić ne oseća dobro.

Kako je rekla, Mariji je pozlilo jer je uverena da su njih dvoje bili intimni.

- Ptičice su mi javile, moja majka je u haosu i u nervnom rastrojstvu, ima pritisak visok, u bolnici je. Mnogo je loše, ide na preglede, i to zbog mene, jer misli da smo ti i ja imali intimni odnos. Bože, gospode, kakav crni odnos? - govorila je Miljana.

- Zbog čega to priča? - pitao je oprezno Asmin.

- Zbog klipova, mi se nismo ni poljubili, u izolaciji sam te zagrlila kao medu i nešto tu, ti si se onda okrenuo i zaspao. Razumeš? - objašnjavala je Kulićeva.

- To te je neko slagao - dodao je Durdžić.

- Ne, kunem ti se. Kunem se da nije bilo ničega između tebe i mene - rekla je uplašeno Miksi.

