Otac učesnika "Elite 9" Asmina Durdžića, Mustafa, uključio se u "Elitu", te izneo u javnost sve što mu je na duši, a naročito o Staniji Dobrojević, pa se ona hitno oglasila na svom Instagram profilu.

- Stanija je zaista imala jako težak period sa Asminom. Bilo bi najbolje da se ja nisam umešao. Ne bih želeo da komentarišem njen brend i sve to, neka ostane na tome. Ona je rekla da je ona solo igrač, pa da je on psihić... Ja znam koliko smo mi kao porodica uložili u Staniju. Ako bude zarade neke nek dele, nama nije potreban ni jedan evro. Ja kad bih ispričao koliko je svega bilo, niko ne bi verovao. Ona nije tražila, niti otela, dobrovoljno smo davali. Sama je tražila da dođe do ove situacije. Nisam želeo da je povredim, ali ona je isprovocirala svojim izjavama. Stanija je izjavila da sav novac iz Elite ide njoj. Stanija ima punomoćje na njegov račun. Ona može da diže i sve - rekao je Mustafa juče u telefonskom uključenju.

Stanija se oglasila na svom Instagramu.

- Slađa sam od breskvice, ali ko me čačka, guta ljutu papričicu - napisala je ona u objavi uz svoju fotografiju.

Stanija poručila: "Ceo honorar ide meni"

Podsetimo, Stanija je juče rekla:

- Sve što Muki govori - tačno je. I slobodno neka nastavi da iznosi, ako ima još? Vidim da problem nije odnos i ponasanje njegovog sina u Eliti, nego novac - naglasila je, pa dodala:

- Smeta mu što mi je njegov sin davao mnogo? Pa, Muki ne zna da ceo honorar od Elite ide meni! A ljubav? "Voleću te do zadnjeg dinara", samo ako mi bude zanimljivo! A trenutno nije. Imam druge opcije i pametnije planove. Međutim, do jula ima vremena. Pa videćemo ko će tada pričati, a ko brojati - dodala je ona, prenosio je "Pink".