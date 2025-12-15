Slušaj vest

Tokom ankete u "Eliti 9" Asmin Durdžić odlučio je da ponovo "baci udicu" Aniti Stanojlović nakon što je popio korpu kod Maje Marinković.

- Ja sam htela da uđem u patikama i odelu, ali nisam mogla da nađem ništa - rekla je Anita.

- Meni s**si kad devojka nosi patike - rekao je Asmin.

Anita Stanojlović Foto: Printscreen, Pritnscreen/Instagram

- Ove su baš dobre, žao mi je što nisam kupila crne ovakve - navela je ona.

- Kupiću ti ja kad izađemo - rekao je Asmin.

- Nema potrebe, ja volim sve sama - zaključila je Anita.

Kurir.rs

