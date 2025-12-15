Asmin Durdžić krenuo je da flertuje sa Anitom Stanojlović nakon odbijanja od Maje
POPIO KORPU KOD MAJE, PA BACA UDICU ANITI STANOJLOVIĆ Asmin je mua i nudi poklone, evo šta je obećao - Ona ga ohladila sa dve reči!
Tokom ankete u "Eliti 9" Asmin Durdžić odlučio je da ponovo "baci udicu" Aniti Stanojlović nakon što je popio korpu kod Maje Marinković.
- Ja sam htela da uđem u patikama i odelu, ali nisam mogla da nađem ništa - rekla je Anita.
- Meni s**si kad devojka nosi patike - rekao je Asmin.
- Ove su baš dobre, žao mi je što nisam kupila crne ovakve - navela je ona.
- Kupiću ti ja kad izađemo - rekao je Asmin.
- Nema potrebe, ja volim sve sama - zaključila je Anita.
