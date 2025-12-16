Slušaj vest

Mustafa Durdžić, otac Asmina Durdžića, učesnika "Elite 9", planira da podnese tužbu protiv starlete Stanije Dobrojević zbog sumnje na iznudu tokom njene burne veze sa njegovim sinom.

Kako izvor navodi, Mustafa je ogorčen celom sit

uacijom i, navodno, sve vreme je bio u šoku kada je saznao kolike je sume novca, ali i skupocene poklone, Stanija dobijala od Asmina dok su bili u emotivnoj vezi.

Mustafa, koji poslednjih dana žestoko ratuje sa starletom, smatra da je njegov sin bio emotivno manipulisan i da je davao mnogo više nego što je realno mogao da podnese.

- Mustafa je zatečen količinom novca koja je odlazila, kao i poklonima koji su kupovani. Sve mu je to postalo sumnjivo tek kasnije - tvrdi izvor blizak porodici Durdžić.

Isti izvor navodi da Mustafa čuva kompletnu dokumentaciju, uključujući navodne transakcije, uplate i dokaze o poklonima, zbog čega smatra da ima realne šanse da pravdu potraži na sudu.

- Ne želi više da ćuti. Smatra da je njegov sin iskorišćen i da je vreme da se istina ispita pred nadležnim institucijama - zaključuje izvor.

"Voleću te do poslednjeg dinara"