Mustafa Durdžić, otac Asmina Durdžića, otkrio je kada je shvatio da Stanija Dobrojević nema čista osećanja prema njegovom sinu. On pomno prati dešavanja u Beloj kući, a u ekskluzivnoj ispovesti otkrio je da li će tužiti starletu sa kojom u poslednje vreme ratuje putem društvenih mreža.

Dok su njegov sin Asmin Durdžić i starleta Stanija Dobrojević bili u ljubavnoj vezi, Mustafa ih je i javno podržavao. Ipak, nakon kraha njihove veze situacija se promenila, a on ističe da je za javne prepirke kriva upravo starleta i njene izjave o Asminu.

"Ljubav im je od starta bila osuđena na propast"

- Podržavao sam ih jer su bili lep par, a imali su jedan težak period. Njihova ljubav je u samom startu bila osuđena na propast jer je u tom periodu počela Elita 7. Shvatio sam da tu i nije neka ljubav jer sam slušao njihove telefonske razgovore. Pa kakva ljubav, ona dolazi u svoj stan u Srbiji, a on ide kod nje i spava u hotelu. Pa nije ona baš nevina devojka, tako se ponašalo kad sam ja bio momak - otkrio je i nastavio:

- Moja podrška Staniji prestaje kad je ona počela sa izjavama tipa: "Na čekanju, nek se bori za ljubav, na blokadi i slično". Međutim, kad je Asmin ušao u "Elitu" njene izjave su potvrdile svaku moju sumnju. Dobila je 20.000 evra kad je Asmin ušao, a pre ulaska je imao ogromne troškove na četiri pošiljke iz Kine. Poslednje dane pre "Elite" je izgubio terajući te pakete po Evropi, njoj je dao 20.000 evra, a ona nije našla za shodno da mu kupi neku garderobu. S druge strane, novac nije razlog mog odnosa prema njoj, već izjave da se konačno rešila psihića i da se boji da će je proganjati. Samo za jedan mesec potrošili su oko 100.000 evra u Majamiju, tad nije bio psihić. Uostalom, svakog meseca je slao različite sume novca, te je tada trebala da uoči da je čovek psiho i da ne treba tako da ga iskorištava - tvrdi Durdžić i nastavlja:

Neće da je tuži

- Prepucavanje na internetu njoj ne znači ništa, za 20 godina je navikla na sve. Naravno, ponekad ću reagovati na njene izjave. Nikada u životu nikoga nisam tužio i ako sam imao ponekad opravdan razlog. Želim da tužakanje ne bude nikada deo mog života, niti ona ima razloga mene da tuži. Ipak sam ja žrtva u priči i stvarnom događaju - rekao nam je on i otkrio kakva žena je idealna za njegovog sina:

- Za mog sina je svaka žena idealna koja ima dostojanstva i ponos. U svetu možemo živeti samo ako imamo suprugu kojoj je porodica na prvom mestu i koja je u radnom odnosu. Ne može niko normalan da finansira silikone i druge atribute, a onaj ko to može nije normalan. U redu da ženi platimo zube, ali starlete i druge slične spodobe ne mogu nikada biti uzorne majke, domaćice i supruge - poručio je Mustafa za Alo.