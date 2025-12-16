Slušaj vest

Poslednjih dana traje medijski rat između rijaliti zvezde Stanije Dobrojević i Mustafe Durdžića, oca njenog bivšeg verenika Asmina Durdžića, učesnika "Elite", a sada je usledilo novo oglašavanje.

Naime, Stanija je, po svemu sudeći, bila izrevoltirana javnim prozivkama nesuđenog svekra, te nije želela da ostane dužna, već je posvetila svoj novi stori kako njemu, tako i Ahmićima, porodici Aneli Ahmić, Asminove bivše.

- Povoljno pravim "zvezde". Potrebno je samo da pošaljete muža u Majami - neka ponese 100.000 evra mesečno, minimum. Po mogućstvu bez oca Mukija da mu broji koliko je popio, pojeo, potrošio. Zauzvrat? Proslavim celu familiju: sestru, majku, oca, babe, tetke, komšije, kućne ljubimce i ostalu propratnu opremu. Garancija uspeha - ako ne postne zvezda, bar će svi znati zašto nije. Potpis: Stanija prodakšn - poručila je Dobrojevićeva i izazvala lavinu komentara na društvenim mrežama.

- Previše pažnje čini da magarac pomisli da je lav.

Prestao sam da je volim

Podsetimo, Asmin je u emisiji "Pitanja novinara" obelodanio da je prestao da voli Staniju, te prvi put progovorio o problemima koje su imali.

- Desilo se par sitnica preko kojih nisam mogao da pređem u glavi. Ja tako trpim, danas se volim, a sutra te ne volim. Stanija je predivna devojka, nemam ništa loše da kažem o Staniji i preko toga ne mogu da pređem kao muškarac, a to sam joj i rekao pre dva, tri meseca. Pred moj ulazak je kačila Marka Markovića, Tomovića... Ti njeni klipovi na Instagramu, ja sam joj rekao da to obriše, a ona je rekla da neće. Stanija nije ništa loše radila, niti mogu bilo šta loše da kažem za nju. Moj problem je što u sebi imam previše ponosa, trpim, a onda presečem - govorio je Asmin.

