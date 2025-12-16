Slušaj vest

Učesnik rijalitija "Elita 9" Bora Santana otvorio je dušu o svom trenutnom stanju i priznao da mu je ovo najteži period u godini, te da ga sve podseća na bivšu suprugu Milicu Kemez i njihov nedavni razvod.

Borislav Terzić Terza primetio je da Bora nije najbolje, pa je tako pokrenuo temu o njegovom psihičkom stanju.

- Vidim da si iz dana u dan sve gore i da li je to zbog svega što se napolju desilo sa Milicom i koliko te je to zabolelo? Vidim da nisi dobro i voleo bih da te nekako podignemo. Šta te najviše muči? - pitao je Terza Boru.

Santana je sa knedlom u grlu priznao da teško podnosi razvod od Milice, pa je priznao i da mu nedostaje sve vezano za nju.

- Došao mi je period, sve me stiglo i malo se još borim sa sobom. Idu praznici, podseća me na to što je bilo jer je bilo u ovom periodu. Sećam se njenog rođendana, to je period za neki dan i sećam se kako su dolazili. Teško mi je, setim se gde sam bio i šta sam radio i to mi malo nedostaje. Izdržaćemo, malo sam pao, ali već mi je malo bolje. Anastasija je rekla da sam u minus energiji, ali mislim da sam to dobio od nje. Mislio sam da će ona da me podigne i da ću da zaboravim na situaciju. Ne brinite, vraća se Santana - pričao je zadrugar.

"Izgubio sam pet godina života"

Inače, on je u rijalitiju pričao o odnosu sa Kemezovom i tom prilikom priznao da da žali što je izgubio pet godina uzalud.

- Završili smo. Ona ne želi da se miri, ne želim ni ja. Kako je vreme prolazilo, shvatio sam da nema potrebe da se vraćamo na staro. Gušili smo jedno drugo, greška je što smo pravili svadbu, ali to je bila moja želja najveća. Žao mi je što sam izgubio toliko energije i truda na nešto što sam mislio da će da traje ceo život. Mislim da ona nikad ne bi imala takvu svadbu da ja to nisam tako organizovao. Što se tiče estrade, podrazumeva se da je to moja zasluga. To su moje kolege i muzičari koji su 95% došli zbog mene. Krivo mi je jer sam pukao te kredite i kredibilitete kod kolega. Krivo mi je što smo izgubili pet godina, ona je mlada ima 30 godina, ja 36. Život je pred nama, da nađemo nove srodne duše. Ja joj želim svu sreću.

