Anita Sanojlović otkrila je fetiš Luke Vujovića koji je zgrozio javnost
Rijaliti
ANITA I LUKA VEĆ ZGROZILI JAVNOST, KRENUO DA JOJ DODIRUJE STOPALA! Stanojlovićeva već prve noći otkrila Vujovićev FETIŠ, gledaoci u šoku!
Rijaliti učesnici Anita Stanojlović i Luka Vujović stupili su u vezu, a nije im dugo trebalo da nakon šok scene zgroze javnost.
Naime, oni su se pred spavanje u krevetu dodirivali stopalima pod jorganom, a on joj je priznao da to jako voli da radi, što je nju zaintrigiralo.
- Kako ja to volim - rekla je Anita.
Anita Stanojlović i Luka Vujović Foto: Printscreen YouTube
- Ja sam rekao ako voliš još tako da se dodiruješ da ću odmah da se zaljubim - rekao je Luka.
- Zašto, voliš to? - pitala je Anita.
- Nisam voleo kad sam bio tvojih godina - smejao se Vujović.
Kurir.rs
