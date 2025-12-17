Slušaj vest

Rijaliti učesnici Anita Stanojlović i Luka Vujović stupili su u vezu, a nije im dugo trebalo da nakon šok scene zgroze javnost.

Naime, oni su se pred spavanje u krevetu dodirivali stopalima pod jorganom, a on joj je priznao da to jako voli da radi, što je nju zaintrigiralo.

- Kako ja to volim - rekla je Anita.

Anita Stanojlović i Luka Vujović Foto: Printscreen YouTube

- Ja sam rekao ako voliš još tako da se dodiruješ da ću odmah da se zaljubim - rekao je Luka.

- Zašto, voliš to? - pitala je Anita.

- Nisam voleo kad sam bio tvojih godina - smejao se Vujović.

Kurir.rs

