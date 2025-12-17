Slušaj vest

Učesnik "Elite 9" Filip Đukić i Tanja Boginja sinoć su obnovili svoj nedefinisani odnos, pa su na žuki ponovo pali strastveni poljupci.

Kasnije su zajedno završili u krevetu, gde su razmenjivali nežnosti sve do jutarnjih časova.

Filip je već dva utorka bio intiman sa Boginjom, ali ju je svaki put nakon toga ignorisao. Međutim, danas situacija nije bila takva, već su njih dvoje zajedno provodili vreme nakon emisije i ponovo ispoljavali emocije koje imaju jedno za drugo.

Filip je, podsetimo, slične kontakte ostvasrivao i sa Teodorom Delić, a dosta puta povezivan je i sa bivšom partnerkom Anitom Stanojlović, ali izgleda da je sada doneo konačnu odluku, te da je rešio da šansu za dublji ljubavni odnos Tanji.

Sada se postavlja pitanje, da li će Boginja osvojiti Filipovo srce?

Filip Đukić u akciji sa muškarcem

Uroš Stanić igrao je sa Aneli Ahmić sve vreme tokom žurke, a onda su prišli Filipu Đukiću.

Sve je iznenadio trenutak kada je Stanić uhvatio Đukića za glavu, pa ga poljubio u usta, a snimak ovog trenutka se odmah proširio društvenim mrežama.

Kada je FIlip shvatio šta se desilo, odgurnuo ga je od sebe, a potom je obrisao usta, te su samo nastavili da plešu.

