Maja Marinković u emisiji "Gledanje snimaka" doživela je pomračenje kada se posvađala sa Danilom Virijevićem i u jednom trenutku fizički nasrnula na njega.

Hitna reakcija produkcije

Veliki šef je odmah reagovao i kaznio Marinkovićevu tromesečnim honorarom zbog kršenja osnovnog pravila u rijalitiju.

Maja osvojila Asmina

Asmin Durdžić, bivši partner Majine drugarice nedavno je priznao da gaji emocije prema njoj i to za crnim stolom.

Foto: Printscreen

- Ja se s Majom nisam z*jebavao i kad je počela da mi se sviđa, odmah sam joj prišao na garnituri. Ja sam znao zbog čega sam dobio žuti karton i onda sam sebi dao crveni karton, baš da ne bi mogao neko da mi nameće da varam nekog napolju. Posle toga sam spinovao priču i z*jebavao se s devojkama koje mi nisu značile. Maji je ovo z*jebancija kad staneš i pred pedeset ljudi sve priznaš, a da je ponižavaš onda bi joj bio dobar - rekao je Asmin a Maja je izjavila da mu ništa ne veruje:

- Ja ću ti reći da ti ne verujem nijednu reč apsolutno i smatram da si prevarant. Ja jesam sve, samo glupa i naivna nisam. Ovog puta ne može učenik da nadmaši učiteljicu i opasno si se z*jebao. Nemoj da misliš da imam animozitet prema tebi, nemam ga samo to što po ceo dan dobacuješ: ''Ljubavi'' i tako to moraš da znaš da ja nisam ostale devojke već mnogo pametna - rekla je Maja

