Voditelj Darko Tanasijević izazvao je buru na društvenim mrežama kada je podelio fotografiju iz prošlosti i uporedio je sa svojim današnjim izgledom.

Njegova transformacija izazvala je spekulacije da je posećivao plastičnog hirurga, ali Darko tvrdi da je sve prirodno.

- Ljudi su u šoku kada vide neke moje stare slike, obavezno mi kažu: ‘Ti si promenio lični opis, šta si radio na sebi?’ Ja kažem - ništa! Ali stvarno nisam ništa, samo sam malo sazreo, porastao. Brada i kosa, bar u mom slučaju, čine čuda, potpuno drugačije izgledam otkad imam ovu frizuru i bradu. Zato se nisam obrijao sigurno 8 ili 9 godina, niti ću - izjavio je Darko za Republiku.

Darko Tanasijević Foto: Printscreen/Instagram

Darko je priznao da je ranije razmišljao o korekciji ušiju, ali je odustao i sada je potpuno zadovoljan svojim izgledom.

- Imam specifičan nos, koji mi ne smeta i nikad ga ne bih dirao, niti ću. Uši su mi ranije bile problematične, to sam hteo da sredim, ali ako nisam do sada, neću ni ubuduće, i na njih sam se navikao - dodao je voditelj.

Mislili da je operisao i usne

Jedna od najčešćih spekulacija odnosi se na njegove usne, ali Tanasijević je i tu bio jasan:

„I često me pitaju: ‘Jesu li to tvoje usne’, svašta, ljudi misle da sam ih povećavao… Naravno da nisam, sve je prirodno, ko želi - neka proveri“.