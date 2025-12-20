Slušaj vest

Luka Vujović i Anita Stanojlović ovonedeljni potrčci, te će nekoliko dana boraviti u izolaciji, daleko od očiju svih.

Novonastala situacija ih je dodatno zbližila, te su do ranih jutarnjih sati gužvali uživali u razmenjivanju nežnosti.

Vrela akcija

Od kako su započeli ljubavnu romansu postali su glavna tema svojih cimera, a da ne mare za tuđa mišljenja pokazali su tokom prethodne noći.

Anita Stanojlović i Luka Vujović sve bliži
Anita Stanojlović i Luka Vujović sve bliži Foto: Printscreen

Luka i Anita su se prepustili strastima i zatresli zidove Bele kuće, kada su uživali u vreloj akciji kao da kamere ne postoje.

Aneli o Aniti i bivšem vereniku

Aneli Ahmić je nakon što je Luka ozvaničio vezu sa pobednicom Elite, dala je svoj sud o njihovoj ljubavi i odnosu.

Anita Stanojlović Foto: Pink TV, ATA images, Printscreen YouTube

- Jao Bože, ne znam, čujem komentare, oni se odjednom vole, odjednom postoji emocija, dva foliranta, sede na onom zidiću, čekaju tortu, mafine, neki poklon kao znak, lik usta nije zatvorio, oštećuje Aniti mozak kao meni što je oštetio. Samo njega čujem, samo njegov glas čujem. Celo vreme su se muvali iza mojih leđa, ona je bila sa Filipom, nije znala gde će, šta će, mislila je da će joj bolje proći ta veza sa Filipom, sa podrškom, ona za tim pati, videla je da ta armija gotivi Filipa, ali kad je videla da on neće s njom, ona se prešaltala na Luku. Ne vidim kod njih ništa osim nekog interesa, ali verovatno će preći u neku emociju. Tačno vidiš po njihovim gestikulacijama da je sve nešto prisilno i nasilno, odnos je fejk, oni su u vezi, kao nisu planirali, pričali da nema tu ništa, kao da se ne muvaju, ali su se sve vreme muvali, ali to je sve zarad višeg cilja, sad će da pravi dete Aniti, dete, planovi, budućnost, porodica, sve ono što je meni pričao. Najsmešnije mi je kad ih Janjuš komentariše. Majke mi nisam ljubomorna. Meni takav muškarac ne treba u životu, hvala Bogu da sam se spasila tog odnosa - govorila je Ahmićeva.

Anita Stanojlović i Luka Vujović sve bliži
Anita Stanojlović i Luka Vujović
Anita Stanojlović i Luka Vujović
Anita Stanojlović i Luka Vujović sve bliži

 Ovako je izgledalo venčanje Anite i Matore:

Matora i Anita izgovorile sudbonosno DA Izvor: Kurir