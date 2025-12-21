Slušaj vest

Dok Hana Duvnjak i Nerio Ružanji borave u "Eliti 9" njihove porodice van rijalitija uveliko vode medijske ratove.

Sita Ahmić, Neriova majka, iznela je mnoštvo optužbi o snajki i njenim najmilijima, a sada se oglasila i Hanina majka Jelena.

Jelena je iznela svoju stranu priče o sukobu sa porodicom svog zeta.

- Niko mi ne preti, ali Grofica sada iznosi svašta po društvenim mrežama, to je jedino. Svašta je Grofica izgovarala na račun moje ćerke. Ono što nisam znala, kada je reč o mojoj ćerki i svega što je iznosila u ''Eliti'' je da joj je Sita rekla da će je ras*oriti, to zaista nisam znala. Sita to negira, ali ipak priznaje da je imala zabranu prilaska Neriu i Hani. Što bi imala zabranu prilaska, ako je dobra i ispravna? Ne bi nadležni organi doneli takvu odluku, da nije postojao razlog da to toga dođe. Bila sam veoma besna kad sam to saznala, Hana zna da bi haos nastao, da sam to ranije znala. Do toga je došlo jer su Ahmićke želele da Hana pobaci. Sita je želela da ubije samim tim dete svog deteta, to je monstruozno - rekla je ona i dodala:

- Sita se ponaša kao da je Nerio njeno vlasništvo. Možda Nikica nije imao neku nameru. On da je imalo neku lošu nameru, on ne bi rekao Hani da ne izlazi iz kuće, kako joj se nešto loše desilo. Nikica je Situ prijavio za zlostavljanje, to dovoljno govori.

Sita: "Hana je manipulator"

Podsetimo, Sita Ahmić se nedavno oglasila za "Blic" i govorila o snajki.

- Pravi žrtvu od sebe. Sve su to njene laži, jer je njen životni san da uđe u rijaliti, a konstantno ga laže da pljujem dete, a ja to ne radim. Ona je pokazala sve sinoć, objasnila je naciji ko je i šta je. Sad će ga izmanipulisati da pljuje po meni i porodici i on će se posle opet vratiti u ovo stanje. On je u februaru hteo da je ostavi i sa mnom se dogovarao i tada sam mu rekla da ćemo se boriti za dete da bude sa nama, ali ona ga je opet tada izmanipulisala i vrlo bitna stvar koju nikada nisam rekla ona njemu često govori da će se ubiti, čak je uzimala i noževe da seče vene. Sve ono što priča da je Nerio radio, radi ona i tako manipuliše njim - rekla je tada.