Odnos Maje Marinković i Dače Virijevića bio u centru pažnje zbog brojnih svađa koje su kulminirale ozbiljnim sukobom. Njihove rasprave bile su sve učestalije i napetije, a u jednom trenutku došlo je i do fizičkog incidenta, kada je Maja ošamarila svog cimera, što je izazvalo burne reakcije javnosti.

Ipak, čini se da su tenzije sada splasnule i da je među njima došlo do pomirenja. Kamere su zabeležile trenutak u kojem su Maja i Dača, umesto nove svađe, odlučili da se našale na sopstveni račun. Naime, Maja je pred kamerama odglumila kako ga ponovo udara, nakon čega su oboje prasnuli u smeh.

1/5 Vidi galeriju Dača Virijević i Maja Marinković Foto: Printscreen YouTube

Situacija je ubrzo poprimila potpuno drugačiji ton – smeh je zamenilo grljenje, što je mnoge navelo da pomisle da su zakopali ratne sekire. Njihovo ponašanje jasno je pokazalo da su odlučili da ostave sukobe iza sebe i pokušaju da poprave odnos.

Izgleda da je Maja uspela da pređe preko Dačinih teških optužbi, uključujući i njegovu tvrdnju da je bila u odnosu sa njegovim ocem, što je prethodno dodatno dolilo ulje na vatru i izazvalo žestoke rasprave.