Slušaj vest

U emisiji ''Pitam za druga'' gost je bio drug Filipa Đukića, Marko Dervišević. On je tom prilikom govorio o odnosu Filipa i Anite Stanojlović spolja, prijateljstvu Đukića i Luke Vujovića, kao i o Anitinoj i Lukinoj romansi u Eliti 9.

- Mislim da se Filip više puta opekao, ne znam da li su mu izbori bili dobri ili loši. Sam je birao. Kao što je njegov otac Zoran rekao, njemu se niko nije mešao u njegove izbore. Morate sa nekim dosta soli i dosta hleba da pojedete da znate na čemu ste. On je iz nekih prethodnih veza dosta povređen i ne želi da gubi vreme na prolazne veze. On želi da se ostvari kao otaci da ima porodicu - rekao je Filipov drug i dodao:

- I on sam zna da rijalitii veze retko opstanu i mislim da mu je to tamo velika kočnica za ulazak u neku vezu tamo. Mislim da je Filip ove sezone i te kako promišljen - poručio je Marko, a onda govorio o Filipovom emotivnom odnosu sa Anitom spolja.

1/5 Vidi galeriju Filip Đukić Foto: Boba Nikolić

- On Anitu nije krio ni od koga. Viđali smo se svi, družili smo se. Ona mu je bila i na rođendanu. Među njima je neko dopadanje, s njene strane više zaljubljenost. Njemu je velika kočnica to što ona ima dete i ona to zna. Rekao joj je 1.000 puta to i da traje dok im je lepo. To je više kombinacija, nije bila veza. Mislim da se folira da nema nikakvu emociju oprema Aniti da ne bi bio povređen. Ne verujem da su te emocije dovoljno jake svakako - rekao je Đukićev drug, a onda se osvrnuo na romansu Luke i Anite u Eliti 9.

- Da li je to možda udaranje kontre Filipu s Anitine strane?! Može da se polemiše do sutra o tome. Ja znam da su se Filip i Luka družili napolju. Mislim da za bilo koju devojku da se Luka uhvatio Filip je već bio sa njom. Luka i Filip se dovoljno poznaju, Filip zna kad je Luka ozbiljan s nekim kad nije. I ja ga znam, pa mogu da procenim kad se zeza ili ne. Koliko ja znam nije skinuo Filipu napolju nijednu devojku. Očigledno je da između Luke i Anite postoje neke simpatije, ali postoji mogućnost da je Anita to Filipu uradila namerno. Njemu je lakše da uđe sa Anitom u vezu jer i on ima dete, on može bolje da je razume svakako - rekao je Dervišević i dodao:

1/6 Vidi galeriju Anita Stanojlović i Luka Vujović Foto: Printscreen YouTube

- Ja mislim da Filip tu više zamera Luki nego Aniti, tu je prijateljstvo u prvom planu... Malo mu je samo povređen ego jer mu je Luka prijatelj, da je neko drugi tu ne bi bio problem. Što kaže Filip, Luka mu je uradio nešto iza leđa. To dopadanje među njima postoji odranije. To ima neku istoriju. Dopadala mu se Anita fizički i dok je on bio sa Aneli. Luka je koliko ga ja znam mnogo dobar dečko i dobar prijatelj. Filip i Luka su bili pogubni za devojke kada izađu zajedno, dogovarali su se koji će koju - našalio se Marko.

Kurir.rs