MATORA I DRAGANA ISCENIRALE PROSIDBU! Jovana klekla ispred devojke, ona joj pružila ruku, a kamere sve zabeležile! (FOTO)
Učesnici rijaliti-programa Elita 9 su stali pred objektive kako bi učestvovali u tradicionalnom novogodišnjem foto-tutorijalu, koji svake godine izazove veliku pažnju publike.
Posebnu pažnju privukle su Jovana Tomić Matora i Dragana Stojančević, koje su za potrebe fotografisanja obukle kostime Deda Mraza.
U prazničnoj atmosferi, njih dve su se dodatno poigrale ulogama, pa je nastao kadar koji je mnoge oduševio.
Naime, Matora je u jednom trenutku kleknula i simbolično „zaprosila“ Draganu, dok je ona iznenađeno pozirala pred objektivima. Ova scena izazvala je ratzneženje među ostalim učesnicima, ali i oduševljenje ekipe koja je pratila fotografisanje.
Po mnogima dragana je do sada najbolaj devojka jovane tomić Matore jer žive baš lepo i pošteno.
Podsetimo, Matora se jednom već udala za ženu i to za Anitu Stanojlović koja se takođe nalazi u rijalitiju.
Kurir.rs
Matora ulazi u Elitu: