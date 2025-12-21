Slušaj vest

Učesnici rijaliti-programa Elita 9 su stali pred objektive kako bi učestvovali u tradicionalnom novogodišnjem foto-tutorijalu, koji svake godine izazove veliku pažnju publike.

Posebnu pažnju privukle su Jovana Tomić Matora i Dragana Stojančević, koje su za potrebe fotografisanja obukle kostime Deda Mraza.

U prazničnoj atmosferi, njih dve su se dodatno poigrale ulogama, pa je nastao kadar koji je mnoge oduševio.

Jovana Tomić Matora zaprosila Draganu Foto: Printscreen YouTube

Naime, Matora je u jednom trenutku kleknula i simbolično „zaprosila“ Draganu, dok je ona iznenađeno pozirala pred objektivima. Ova scena izazvala je ratzneženje među ostalim učesnicima, ali i oduševljenje ekipe koja je pratila fotografisanje.

Po mnogima dragana je do sada najbolaj devojka jovane tomić Matore jer žive baš lepo i pošteno.

Podsetimo, Matora se jednom već udala za ženu i to za Anitu Stanojlović koja se takođe nalazi u rijalitiju.

Kurir.rs

Ne propustiteStars"BILA SAM SA UDATOM PEVAČICOM" Razotkrivena gej afera na estradi: Njen muž me je odveo na razgovor, čula sam da VIŠE NIJE ŽIVA...
whatsapp-image-20240714-at-1.40.33-am-1.jpg
Stars"SA STEFANOM NEĆU IMATI KONTAKT AKO JE..." Matora van sebe zbog Karićeve afere sa Anitom, uputila mu brutalnu poruku
whatsapp-image-20240714-at-1.40.33-am-1.jpg
RijalitiNERIO OTKRIO SVE O UROŠEVOM PLANU ZA UNIŠTENJE MAJE MARINKOVIĆ Izdao Stanića pred svima, priredio mu hladan tuš
Nerio Ružanji
Stars"VERILA ME JE, PLAKALA I MOLILA, SMEŠNE SU I ONA I OVA NJENA" Stefani Grujić brutalno odgovorila Matoroj, potkačila i njenu novu devojku
Stefani Grujic Jovana Tomic Matora.jpg
Rijaliti"ŽIVIŠ NA KAMATI OD BABINE PENZIJE" Janjuš prozvao cimera pred svima: Ne postoji nijedan učesnik Elite kao ti
Elita 9

 Matora ulazi u Elitu:

Matora ulazi u Elitu s Draganom Izvor: Kurir