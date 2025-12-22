Slušaj vest

Luka Vujovič, Dušica Đokić i Miladin Srdanov bili su nominovani za izbacivanje u Eliti. Posle igrice Miladin je zauzeo prvo mestro u igrici te je od Velikog šefa dobio duplirane glasove. Darko je ubrzo saopštio odluku da Miladin ipak zauvek napušta Belu kuću.

Miladina je voditeljka Dušica Jakovljević dočekala u studiju i s njim popričala o njegovom učešću.

- Meni je bilo super, baš mi je lepo i odlično bili. Ukućani su me prihvatili odlično i sa svima sam bio korektan - rekao je Pop.

- Ko ti je razbio neke predrasude o sebi? - upitala je Dušica.

- Anđelo, Janjuš, Kačavenda i oni su mi negde pozitivno promenili mišljenje o sebi. Ukućani su malo spustili loptu oko praznika, ali mislim da će posle praznika biti žestoko - rekao je Pop.

- Šta radi Asmin? - upitala je Dušica.

- On je opasan igrač, premazan svim bojama. Jako je inteligentan i odlično se snalazi, rođen je za ovako nešto. Ume da obrne sve u svoju korist, ali isto kao i Luka. Što se tiče Luke, Anita je samo deo njegovog moda i to će biti promenljivo. Anita je samo pokriće jer on voli Aneli, ali je povređen zbog nje i Asmina - rekao je Pop.

- Kakva je Aneli? - upitala je Dušica.