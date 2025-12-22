DOŽIVEO FIJASKO! Ni prvo mesto u igrici mu nije moglo pomoći - čim je ušao u studio raskrinkao cimere! Ovo će napraviti haos u Eliti!
Luka Vujovič, Dušica Đokić i Miladin Srdanov bili su nominovani za izbacivanje u Eliti. Posle igrice Miladin je zauzeo prvo mestro u igrici te je od Velikog šefa dobio duplirane glasove. Darko je ubrzo saopštio odluku da Miladin ipak zauvek napušta Belu kuću.
Miladina je voditeljka Dušica Jakovljević dočekala u studiju i s njim popričala o njegovom učešću.
- Meni je bilo super, baš mi je lepo i odlično bili. Ukućani su me prihvatili odlično i sa svima sam bio korektan - rekao je Pop.
- Ko ti je razbio neke predrasude o sebi? - upitala je Dušica.
- Anđelo, Janjuš, Kačavenda i oni su mi negde pozitivno promenili mišljenje o sebi. Ukućani su malo spustili loptu oko praznika, ali mislim da će posle praznika biti žestoko - rekao je Pop.
- Šta radi Asmin? - upitala je Dušica.
- On je opasan igrač, premazan svim bojama. Jako je inteligentan i odlično se snalazi, rođen je za ovako nešto. Ume da obrne sve u svoju korist, ali isto kao i Luka. Što se tiče Luke, Anita je samo deo njegovog moda i to će biti promenljivo. Anita je samo pokriće jer on voli Aneli, ali je povređen zbog nje i Asmina - rekao je Pop.
- Kakva je Aneli? - upitala je Dušica.
- Izgubljena, evo sad je i kod Anđela, ali neće on s njom ući u vezu. Moram da kažem da će Anđelo biti pobednik, to je moje mišljenje - rekao je Pop.