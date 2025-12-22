Slušaj vest

Rijaliti učesnica Miljana Kulić izvedena je iz rijalitija "Elita 9" za vikend i odvedena na hitni pregled u Urgentni centar u Beogradu.

Kako smo saznali, Kulićeva je dovezena se u subotu u popodnevnim časovima u Urgentni centar gde se javila zbog bolova u stomaku. 

Miljanu su pregledali specijaliti i na kraju je upućena kod ginekologa zbog problema poslednjih pet dana na koje se žalila. U Urgentnom centru joj je ukazana pomoć, nakon čega je puštena i upućena da se javi svom lekaru. 

Podsetimo, Miljana je pre nekoliko godina, zbog gojaznosti, smanjila želudac u Turskoj, posle čega je bila čak i životno ugrožena. Hitno je bila podvrgnuta operaciji u Kliničkom centru u Nišu, da bi potom bila prebačena u Beograd. 

