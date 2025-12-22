Slušaj vest

Rijaliti učesnica Miljana Kulić izvedena je iz rijalitija "Elita 9" za vikend i odvedena na hitni pregled u Urgentni centar u Beogradu.

Kako smo saznali, Kulićeva je dovezena se u subotu u popodnevnim časovima u Urgentni centar gde se javila zbog bolova u stomaku.

MILJANA KULIĆ OPET IMA 100 KG! Nišlijka u Zadrugu 5 stigla u PREKRATKOJ HALJINI: Ugojila sam se opet!





Miljanu su pregledali specijaliti i na kraju je upućena kod ginekologa zbog problema poslednjih pet dana na koje se žalila. U Urgentnom centru joj je ukazana pomoć, nakon čega je puštena i upućena da se javi svom lekaru.