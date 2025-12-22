Slušaj vest

U rijaliti programima neretko dolazi do sukoba između učesnika i voditelja, a bivša zadrugarka Jelena Ilić, iako više nije deo rijalitija, već duže vreme je u sukobu sa voditeljkom Ivanom Šopić.

Zbog toga je Jelena odlučila da se oglasi putem društvenih mreža i javno prozove Šopićku. Na svom Instagram storiju objavila je Ivaninu staru fotografiju iz prošlosti, na kojoj voditeljka izgleda znatno drugačije nego danas.

Jelena Ilić i Ivan Marinković Foto: Printscreen, Petar Aleksić, Printscreen

S obzirom na to da je poznato da je Ivana tokom godina imala više estetskih zahvata, mnogima bi bilo teško da je prepoznaju na toj fotografiji. Ilićka je ovom objavom želela da je isprovocira i ismeje njen nekadašnji izgled, pa je uz fotografiju napisala:

"Đeljana Šopić pre nego što je postala Ivana".

Jelena Ilić objavila staru fotografiju Ivane Šopić Foto: Pritnscreen /Instagram

Jelena se potom osvrnula i na Ivaninog navodnog emotivnog partnera, uputivši joj dodatnu poruku:

"Đeljana, vrati ženi koja te oblačila za emisije haljine i odela i vrati svog dečka njegovoj ženi".

Kurir.rs

