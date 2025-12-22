"UZEO SI 6.000.000€, VRATI MI PARE KOJE SAM TI POZAJMIO" Saša Mirković izneo šok tvrdnje o Dodikovom najbližem saradniku, pa objavio SNIMLJENI TELEFONSKI POZIV
Čelnik Hype televizije i Hype produkcije Saša Mirković ponovo se oglasio i izneo šokantne tvrdnje o Nedeljku Eleku, bliskom saradniku Milorada Dodika.
Naime, Mirković je insistirao na televizijskom duelu koji bi se prenosio uživo, kako bi mogao da se oči u oči suoči sa njim.
- Pre nego što vam pustim ovaj drugi deo snimka, ima toga još razgovora sa Nedeljkom Neđom Elekom, Lelekom! Želim da postavim jedno javno pitanje njemu, pošto se plaši da dođe u TV emisiju, to jest u TV duel sa mnom. Naravno, ja njemu tu pažnju hoću da poklonim, jer sam mnogo veće ime i prezime od njega, a on to izbegava. Pusti, Nedeljko, paketiće, deca su dobila paketiće, sve je to laž Nebojše Stefanovića i ja nemam problem o tome da pričam. Ali ti imaš problem da pričaš i tebe boli to što ja znam da si ti uzeo 6.000.000 od određenih ljudi, da bi odneo 4.000.000, kako si ti rekao, za Banja Luku, a dva miliona za tebe, i onda promenio regulacioni plan, pa stavio na Skupštinu isti taj regulacioni plan kad si uzeo novac. Hoćemo li o tome, Nedeljko? Evo, ja sam hteo takve stvari da pričamo u emisiji, a vi sad pogledajte koliko njemu nije smetalo ništa u vezi mene, da me zove "brate". Ako se ne pojavi na emisiji, na bilo kojoj televiziji to možemo odraditi, on neka izabere, ja ću od njega sad zvati "seko". Znači, sve dok se ne pojavi na emisiji na TV duelu, gde može da dođe sa njih četvoricom, petoricom, znači da mu drže strah, možda povede i Mileta Papriku da mu menja pelene, jer ja imam svašta da mu kažem, mene ne može da ućutkuje ni jedan voditelj, a ni onaj ko sedi preko puta mene, jer ja znam da kažem ono što imam da kažem, i ono što mislim, i to ništa bez dokaza. Tako da, kad kreneš, ako kreneš na emisiju, ponesi onaj novac što mi duguješ, što sam ti pozajmio, obavezno, jer ja ti nisam dao, ja sam ti pozajmio novac, ovi su ti dali drugi, i obavezno gledaj da to bude televizija koja ti najviše odgovara, ali mora da bude direktno. Znači, nema snimanja pa pakovanja. Znači, samo direktno - rekao je, pa dodao:
- E, Nedeljko, a od ovih šest apartmana što si dobio, znaš, dva su, dva si ti uzeo, a četiri, hvala maca, jel? Je l' si dao barem tamo gde treba? Znamo se.
Mirković objavio telefonski razgovor
Čelnik Hype imperije, Saša Mirković, oglasio se i obelodanio detalje razgovora koji su on i Aca Lukas vodili sa Nedeljkom Elekom, ističući da su im nudili on i Milorad Dodik razne stvari kako bi ih sprečili da otkriju istinu o njihovom nameštanju.
– Ko laže, taj i krade, je l da? Tako kaže narodna poslovica. A šta kaže Nedeljko Elek s Jahorine i kako nudi raznorazne stvari meni i Aci, naravno Lukasu, samo da ućutimo to njihovo namešanje i kako treba Aca da peva na Jahorini u februaru mesecu, i to su čak nudili, on i njegov šef, a lažni predsednik Republike Srpske, Milorad Mile Paprika - rekao je Mirković pa potom pustio javno telefonski razgovor koji možete poslušati u nastavku:
Kako je nastao sukob?
Podsećamo, ceo problem je nastao zbog zajedničke fotografije Ace Lukasa i Nasera Orića.
Milorad Dodik je tom prilikom uputio niz ružnih reči našem pevaču, a ubrzo mu je i otkazan koncert na Jahorini.
Kurir.rs
