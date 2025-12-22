- Pre nego što vam pustim ovaj drugi deo snimka, ima toga još razgovora sa Nedeljkom Neđom Elekom, Lelekom! Želim da postavim jedno javno pitanje njemu, pošto se plaši da dođe u TV emisiju, to jest u TV duel sa mnom. Naravno, ja njemu tu pažnju hoću da poklonim, jer sam mnogo veće ime i prezime od njega, a on to izbegava. Pusti, Nedeljko, paketiće, deca su dobila paketiće, sve je to laž Nebojše Stefanovića i ja nemam problem o tome da pričam. Ali ti imaš problem da pričaš i tebe boli to što ja znam da si ti uzeo 6.000.000 od određenih ljudi, da bi odneo 4.000.000, kako si ti rekao, za Banja Luku, a dva miliona za tebe, i onda promenio regulacioni plan, pa stavio na Skupštinu isti taj regulacioni plan kad si uzeo novac. Hoćemo li o tome, Nedeljko? Evo, ja sam hteo takve stvari da pričamo u emisiji, a vi sad pogledajte koliko njemu nije smetalo ništa u vezi mene, da me zove "brate". Ako se ne pojavi na emisiji, na bilo kojoj televiziji to možemo odraditi, on neka izabere, ja ću od njega sad zvati "seko". Znači, sve dok se ne pojavi na emisiji na TV duelu, gde može da dođe sa njih četvoricom, petoricom, znači da mu drže strah, možda povede i Mileta Papriku da mu menja pelene, jer ja imam svašta da mu kažem, mene ne može da ućutkuje ni jedan voditelj, a ni onaj ko sedi preko puta mene, jer ja znam da kažem ono što imam da kažem, i ono što mislim, i to ništa bez dokaza. Tako da, kad kreneš, ako kreneš na emisiju, ponesi onaj novac što mi duguješ, što sam ti pozajmio, obavezno, jer ja ti nisam dao, ja sam ti pozajmio novac, ovi su ti dali drugi, i obavezno gledaj da to bude televizija koja ti najviše odgovara, ali mora da bude direktno. Znači, nema snimanja pa pakovanja. Znači, samo direktno - rekao je, pa dodao: