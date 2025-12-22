Slušaj vest

Viktor Gagić se na svojoj podeli budžeta emotivnim rečima obratio devojci Mini Vrbaški, pa je pred svima pitao da sa njim bude do kraja života.

Viktor je istakao da bi voleo da veri Minu upravo u Eliti 9.

- Osoba koja je najlepša, koja mi udeljuje mnogo lepih reči, govori mi da sam najlepši i najjači. Smatra da si ovde najrealniji komentator, nisi pristrasna i uvek kažeš šta imaš. Ja smatram da je ova devojka ide uz mene, nemam nijednu zamerku da kaže za nju. Ona je najpažljivija osoba koja mi je kročila u život. Ona je moje emocije okrenula naopačke. Ja bih želeo da je pitam da li će tako biti do kraja života i da te treći put verim ovde u Eliti? - govorio je Viktor.

- Da - odgovorila je Mina.

Simpatije sa Asminom

U rijalitiju se na početku govorilo o simpatijama između Mine Vrbaški i Asmina Durdžića.

- Napolju dok sam gledala najstrašnije si me pljuvala, smatram da si se zaljubila u Asmina, mislila sam da ćete ući u vezu, posle kad si videla da se on ograđuje od tebe, prebacila si na prijateljstvo - rekla je Aneli na početku u "Eliti 9".

- Stojim pri tome da ti se on svideo, smatram da si me zbog toga pljuvala. Jedino ako si me zamrzela kad sam rekla da su Ivan i Ivana bili zajedno. Znaš da nije istina ono što si rekla za mene. Rekla sam ti ono za brata da znam čiji je sin, nisam rekla da je tvoj, tad sam htela da te povredim, jer si me pljunula, ja sam tebi svašta govorila, kao i ti meni - kazala je tada Aneli.

- Anita, mali tebi, dobila bi srednji, ali si me provocirala kad sam bila sa Lukom, spletkarila si sa Minom na tako kvaran način, dosta svađa smo Luka i ja imali zbog tebe, i dan danas ih imamo, i ti bi isto to radila, shvatam da si to radila zbog Anđela, ali ne mislim da me mrziš, ni ja tebe ne mrzim - govorila je Aneli.

