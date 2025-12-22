ELITA BRUJI O TRUDNOĆI HANE DUVNJAK: Siti neće biti dobro kada čuje, da li stiže još jedna beba iz rijalitija? Neriova devojka otkrila dokaze
Učesnica "Elite 9" Hana Duvnjak danima unazad u razgovoru sa svojim verenikom Neriom Ružanjijem pominje mogućnost da je u drugom stanju.
Kao što je i poznato Hana i Nerio već imaju ćerku, a kako se poverila svom partneru, njoj nekoliko dana kasni ciklus, te sumnja da je ponovo u blagoslovenom stanju.
Hana je, podsetimo, u rijaliti ušla kako bi podržala svog partnera, koji je odlučio da tokom boravka u Beloj kući raskrinka majku Situ Ahmić i njenu sestru Aneli.
Sita: "Hana je manipulator"
Podsetimo, Sita Ahmić se nedavno oglasila i govorila o snajki, o kojoj nema reči hvale.
- Pravi žrtvu od sebe. Sve su to njene laži, jer je njen životni san da uđe u rijaliti, a konstantno ga laže da pljujem dete, a ja to ne radim. Ona je pokazala sve sinoć, objasnila je naciji ko je i šta je. Sad će ga izmanipulisati da pljuje po meni i porodici i on će se posle opet vratiti u ovo stanje. On je u februaru hteo da je ostavi i sa mnom se dogovarao i tada sam mu rekla da ćemo se boriti za dete da bude sa nama, ali ona ga je opet tada izmanipulisala i vrlo bitna stvar koju nikada nisam rekla ona njemu često govori da će se ubiti, čak je uzimala i noževe da seče vene. Sve ono što priča da je Nerio radio, radi ona i tako manipuliše njim - rekla je za Blic tada.
