Hana Duvnjak i Nerio Ružanji prethodne noći saznali su ono što ih je mučilo danima.

Ljubavni par je neko vreme bio u dilemi da li je na putu još jedno dete, a Milan Milošević je ponovo bio u svojoj dobroj poznatoj ulozi.

Test otkrio istinu

Naime, voditelj je došao sa testom za trudnoću kako bi se Hana tesitrala i otkrila da li je opet u blagoslovenom stanju.

Nakon što je izašla iz kupatila, Milan Milošević je kao po starom običaju u kameru pokazao rezultat.

Nerio Ružanji i Hana Duvnjak gledaju u test za trudnoću Foto: Printscreen

Na beloj površini pokazala se samo jedna crta što znači da Hana nije trudna.

Sita i dalje protiv njihovog odnosa

Nakon žestoke nedavne svađe Neria i Hane rasprave oglasila se njegova majka Sita Ahmić, koja je otkrila da koliko god da joj je teško da gleda sina u teškim situacijama, toliko joj je drago zbog rasprave do koje je došlo sinoć.

- Teško mi je bilo koliko god me je dete slomilo i u životu kada mu je neko nešto ružno, uvek sam reagovala i bila zaštitnik i zato on i jeste ovakav, nesnalažljiv. Nisam spavala do tri sata ujutru, jer su mi pisali ljudi, a ja ležem inače ranije. Podnela sam sve ovo teško, ali mi je i drago jer je narod video i tek će da vidi, jer se on opire njenim lažima. Narod mi piše da sam za sve bila u pravu, a ovo je tek početak biće još dosta toga, jer ona će se sigurno i nasilnički ponašati, jer ona je njega tukla – otkrila je Sita i istakla da je ovo sve što se desilo u rijalitiju njihova svakodnevica spolja.

Sita Ahmić u besnoj mašini sprema se za ulazak u Elitu 9 Foto: Printscreen/Instagram

- Sve dolazi na moje i sve se sinoć razotkrilo i narod je imao priliku da vidi šta Hana radi mom sinu tri godine. On je jedno dete koje sam razmazila i servirala mu doslovno hranu u krevet i on nije tip koji zna da se izbori sa ovakvim situacijama, niti on može sa Hanom da se izbori jer je ona odrasla na ulici i mnogo je jača u tom pogledu što se tiče laži, spletki, gadosti i manipulacije. Moj sin je kao muškarac slab, jer sam ga učila poštovanju prema ženama i porodici, ali on je pao pred njenu manipulaciju. Učila sam ga da bude marioneta ženi, ali nisam se nadala ovakvoj curi već nekoj poštenoj ženi, pa da joj bude dobar u životu. Sinoć je sve razotkriveno i jasno je ko je ona i na koji način manipuliše sa mojim sinom i zašto sam bila protiv veze, a isključivo zato što je ona zavisnik od teških droga.

"Preti da će se ubiti"

Hanu je opisala kao teškog manipulatora koja je spremna na sve.

Sita Ahmić ulazi u Elitu 9 Foto: Petar Aleksić, Printscreen, Premijera

- Pravi žrtvu od sebe. Sve su to njene laži, jer je njen životni san da uđe u rijaliti, a konstantno ga laže da pljujem dete, a ja to ne radim. Ona je pokazala sve sinoć, objasnila je naciji ko je i šta je. Sad će ga izmanipulisati da pljuje po meni i porodici i on će se posle opet vratiti u ovo stanje. On je u februaru hteo da je ostavi i sa mnom se dogovarao i tada sam mu rekla da ćemo se boriti za dete da bude sa nama, ali ona ga je opet tada izmanipulisala i vrlo bitna stvar koju nikada nisam rekla ona njemu često govori da će se ubiti, čak je uzimala i noževe da seče vene. Sve ono što priča da je Nerio radio, radi ona i tako manipuliše njim – iskreno priča Sita.

Reči koje je Hana uputila vereniku, na koje je on samo ćutao, Situ su izuzetno pogodile.

- Govorila je da sam rodila debila, da je glupan, derište, ali sve je to ništa, jer su oni živeli u našoj kući i moja tetka je čula sve što mu je napolju govorila i nasilje koje je sprovodila na njemu i udarala ga, a to ćete verujem videti do kraja. Treba narod da vidi ko je ona i zašto sam pravila probleme, ne zato jer sam luda svekrva, već ne postoji čovek koji bi je poželeo – priča Sita i otkriva na šta je Hana sve spremna.

