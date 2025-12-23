PRVO POLIVANJE JOGURTOM, PA FIZIČKI NAPAD Obezbeđenje uletelo u Belu kuću zbog Luke Vujovića, ušao u žestok klinč sa koleginicom
Rijaliti učesnici Luka Vujović i Sunčica Bajić nastavili su svađu i nakon što je Goca Džehverović izašla iz Bele kuće.
Naime, Luka žalio se Goci da ga je Bajićeva vređala, a ona se ona ponovo zaletela na njega.
Sunčica je zalila Luku jogurtom po kačketu, što je njega posebno isprovociralo.
Luka joj je zbog toga oduzeo bundu i nije hteo da joj vrati, a ona se bunila i svađala.
U svađi između Luke i Sunčice pale su teške reči.
- Hoćeš da ljubiš zeku među uši, pričao mi je Marko sa Banjice da si dobra - rekao je Luka.
Oni su došli na ivicu fizičkog okršaja, zato je obezbeđenje ušlo u "Elitu" i stalo između njih.
- Nemoj da me guraš, tresnuću ti šamarčinu - rekao je Luka.
- Razvaliću te za to što si mi rekao k**vo, razvaliću ti njušku - vikala je Sunčica.
Kurir.rs
