Rijaliti učesnici Luka Vujović i Sunčica Bajić nastavili su svađu i nakon što je Goca Džehverović izašla iz Bele kuće.

Naime, Luka žalio se Goci da ga je Bajićeva vređala, a ona se ona ponovo zaletela na njega.

Sunčica je zalila Luku jogurtom po kačketu, što je njega posebno isprovociralo.

Luka joj je zbog toga oduzeo bundu i nije hteo da joj vrati, a ona se bunila i svađala.

U svađi između Luke i Sunčice pale su teške reči.

- Hoćeš da ljubiš zeku među uši, pričao mi je Marko sa Banjice da si dobra - rekao je Luka.

Oni su došli na ivicu fizičkog okršaja, zato je obezbeđenje ušlo u "Elitu" i stalo između njih.

- Nemoj da me guraš, tresnuću ti šamarčinu - rekao je Luka.

- Razvaliću te za to što si mi rekao k**vo, razvaliću ti njušku - vikala je Sunčica.

