U toku je ''Igra istine'' u "Eliti", a Dača Virijević postavio je naredno pitanje Maji Marinković.

- Da li misliš da Staniji smetaju tvoje peckalice sa Asminom? - glasilo je pitanje.

- Pazi, Asmin i ja se samo peckamo i meni to prija, ali nikad neću biti s njim niti nešto raditi. Stanija i ja jesmo dobre, ali nismo najbolje drugarice - rekla je Maja i postavila pitanje Aneli:

- Zbog čega Asmin nije došao u izolaciju? - glasilo je pitanje.

- Doći će on u izolaciju, ali sam ga možda ja ovim odgovorom sad naterala da ne dođe. On ne sme da dođe u izolaciju jer bi opet pričao sa mnom. Mislim da ga Maja ne radi i nije zaljubljen u nju - rekla je Aneli.

- Ispadaš ljubomorna - rekao je Janjuš.

- Rekla sam mu juče da će samo preko mene mrtve biti sa Majom - rekla je Aneli i postavila pitanje Filipu:

- Kako se osećaš kao favorit za pobedu? - glasilo je pitanje.

- Kakav favorit, tek je prošlo tri meseca - rekao je Filip i postavio pitanje Urošu:

- Kako ste ti i Aneli spustili loptu? - glasilo je pitanje.

- Video sam da je smršala naglo i baš se vidi da nije dobro. Spustio sam loptu s njom kao i Maja, biću tu za nju - rekao je Uroš i postavio pitanje Anastasiji:

- Što si se svađala sa Mićom? - upitao je Uroš.

- Malo se kosimo u nekim stavovima i onda ne ide baš sve kao po loju, ali mi se pomirimo brzo - rekao je Uroš.

