- Koliko devojaka ima s kojima si bio u Eliti? - upitao je Bora.

- U ovoj kući trenutno ima devet devojaka s kojima sam imao nešto, ali neću da pričam da ih ne uvalim u problem - rekao je Janjuš.

- Ko su tih pet ostalih? - upitao je Mića.

- Od tih pet sam imao odnos, a sa dve se ljubio - rekao je Janjuš i postavio pitanje Milosavi.

- Da li je istina da ti je Joca rekao da bi te šamarao napolju? - glasilo je pitanje.

- Rekao je da sam kriva što sam za stolom rekla da je p*čka, a on je hteo da me šamara - rekla je Milosava.

- Je l' istina da je htela da ga stavi u usta? - upitao je Terza.

- Jeste to rekla kroz neku šalu - rekla je Milosava.

