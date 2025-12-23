Vrela akcija

Aneli o Aniti i bivšem vereniku

- Jao Bože, ne znam, čujem komentare, oni se odjednom vole, odjednom postoji emocija, dva foliranta, sede na onom zidiću, čekaju tortu, mafine, neki poklon kao znak, lik usta nije zatvorio, oštećuje Aniti mozak kao meni što je oštetio. Samo njega čujem, samo njegov glas čujem. Celo vreme su se muvali iza mojih leđa, ona je bila sa Filipom, nije znala gde će, šta će, mislila je da će joj bolje proći ta veza sa Filipom, sa podrškom, ona za tim pati, videla je da ta armija gotivi Filipa, ali kad je videla da on neće s njom, ona se prešaltala na Luku. Ne vidim kod njih ništa osim nekog interesa, ali verovatno će preći u neku emociju. Tačno vidiš po njihovim gestikulacijama da je sve nešto prisilno i nasilno, odnos je fejk, oni su u vezi, kao nisu planirali, pričali da nema tu ništa, kao da se ne muvaju, ali su se sve vreme muvali, ali to je sve zarad višeg cilja, sad će da pravi dete Aniti, dete, planovi, budućnost, porodica, sve ono što je meni pričao. Najsmešnije mi je kad ih Janjuš komentariše. Majke mi nisam ljubomorna. Meni takav muškarac ne treba u životu, hvala Bogu da sam se spasila tog odnosa - govorila je Ahmićeva.