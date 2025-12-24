Slušaj vest

Sofija Janićijević i Borislav Terzić Terza rešili su da nadoknade sve što su propustili u prethodnoj sezoni Elite.

Iako su rekli "nikada više" ponovo su uplovili u odnos, iako nisu ozvaničili vezu.

Vrela noć

Tokom noći Sofija je posetila Terzin krevet i poklanjala mu pažnju kao da sutra ne postoji, a onda je došlo do razmene nežnosti koja je mnoge iznenadila.

Iako je navela da neće imati ništa ozbiljno sa njim dok ne vidi svoju porodicu tokom novogodišnjih poseta, Janićijevićeva je zaboravila na sve navedeno, te je sela na Terzu i pokazala svoje umeće.

Sofija Janićijević Foto: Printscreen

Javna prevara

Podsetimo, Terza je u Elitu 8 ušao kao zauzet čovek koji je sa svojom tadašnjom verenicom Milicom Veličković čekao bebu. Kada je nekoliko dana proveo sa Sofijom pod istim krovom, poklekao je i javno prevario svoju partnerku. Ljubav je trajala nekoliko meseci kada su raskinuli, a Terzić je nastavio da flertuje sa ostalim devojkama i ima odnose na njene oči.

Milica ga je odmah ostavila, a nakon nekog vremena i ušla u Elitu kako bi se suočila sa njim i Sofijom. U januaru ove godine rodila se malena Barbara koju je Terza upoznao prvi put tek kada je izašao iz rijalitija.

Dobar odnos trajao je veoma kratko, a onda je Veličkovićeva objasnila zašto nisu zakopali ratne sekire bar kao roditelji devojčice, te se ispostavilo da za ulogu oca, po njenim rečima, Terza nije bio preterano zainteresovan.

