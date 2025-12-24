Slušaj vest

Sofija Janićijević i Borislav Terzić Terza rešili su da nadoknade sve što su propustili u prethodnoj sezoni Elite.

Iako su rekli "nikada više" ponovo su uplovili u odnos, iako nisu ozvaničili vezu.

Vrela noć

Tokom noći Sofija je posetila Terzin krevet i poklanjala mu pažnju kao da sutra ne postoji, a onda je došlo do razmene nežnosti koja je mnoge iznenadila.

Iako je navela da neće imati ništa ozbiljno sa njim dok ne vidi svoju porodicu tokom novogodišnjih poseta, Janićijevićeva je zaboravila na sve navedeno, te je sela na Terzu i pokazala svoje umeće.

Sofija Janićijević
Sofija Janićijević Foto: Printscreen

Javna prevara

Podsetimo, Terza je u Elitu 8 ušao kao zauzet čovek koji je sa svojom tadašnjom verenicom Milicom Veličković čekao bebu. Kada je nekoliko dana proveo sa Sofijom pod istim krovom, poklekao je i javno prevario svoju partnerku. Ljubav je trajala nekoliko meseci kada su raskinuli, a Terzić je nastavio da flertuje sa ostalim devojkama i ima odnose na njene oči.

Ljubav Sofije i Terze Foto: Print Screen, Print Creen Youtube, Printscreen

Milica ga je odmah ostavila, a nakon nekog vremena i ušla u Elitu kako bi se suočila sa njim i Sofijom. U januaru ove godine rodila se malena Barbara koju je Terza upoznao prvi put tek  kada je izašao iz rijalitija.

Dobar odnos trajao je veoma kratko, a onda je Veličkovićeva objasnila zašto nisu zakopali ratne sekire bar kao roditelji devojčice, te se ispostavilo da za ulogu oca, po njenim rečima, Terza nije bio preterano zainteresovan.

Ne propustiteStarsSRAMOTA ME JE! Nakon što je palo pomirenje Terze i Sofije, oglasila se njena majka: Razočarala me je
Sofija Janićijević Borislav Terzić Terza
Stars"ANELI JE PRESPAVALA KOD MENE, DOGOVARALA SE SA OSMANOM" Velika ispovest Stefana Karića: Konačno obelodanio detalje afere, otkrio i kako zgrće novac
WhatsApp Image 2025-07-20 at 4.20.12 AM.jpeg
StarsSOFIJU JANIĆIJEVIĆ STIGLA KARMA? Zatreskala se u muškarca kog napolju zovu MONSTRUMOM, desio se haos
Sofija Janicijevic o mestima na kojima je moguce imati seks
StarsTERZA BESAN KAO RIS! Ponašanjem potvrdio da i dalje voli Sofiju s kojom je prevario trudnu verenicu? Nastao haos u Eliti...
Sofija Janićijević Borislav Terzić Terza

 Sve aktuelnosti o estradi pogledajte ovde:

STARS EP574 Izvor: kurir tv