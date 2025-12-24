TRESE SE BELA KUĆA! Rada i Miki zaratili tokom snimanja filma, obezbeđenje ih razdvaja sve vreme!
U "Eliti 9" ukućani su dobili zadatak da pred Novu godinu snime film, ali se situacija zakomplikovala i snimanje je prekinuto zbog žestoke svađe koja je kulminirala toliko d je obezbeđenje moralo da reaguje i uđe u Belu kuću.
Naime, Rada Todorović i Miki Dudić ušli su u raspravu, a onda su pale i teške reči i uvrede.
- Ja sam tebe uvek poštovala, nikada te nisam uvredila, nikada nisam ništa ružno rekla. Ako radimo zajedno, ako ti nešto kažem, ispoštuj to - rekla je ona.
- Teraj se u p***u materinu - vikao je Miki.
- Mrš pe****ino jedna, ako imaš 40 godina ne znači da znaš nešto - rekla je Rada.
- Mala ne zna da se ponaša, kad naučiš da poštuješ onda ćemo da pričamo - naveo je Dudić.
- Rado, odspavaj, ne radiš ništa i ćao - rekao je Bora.
- Ona će meni da priča kako ću i šta ću da radim, brbljiva mala... - komentarissao je Miki.
- Kao da snimamo ne znam šta, a ne amaterski film - nadovezao se Bora.
- Ja sam lepo pričala sa tobom...
- Ma šta ti ima da pričaš bilo šta njemu - rekao je Bora.
- Pa radimo zajedno - pokušala je da objasni.
Kurir.rs
