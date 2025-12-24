Slušaj vest

U "Eliti 9" ukućani su dobili zadatak da pred Novu godinu snime film, ali se situacija zakomplikovala i snimanje je prekinuto zbog žestoke svađe koja je kulminirala toliko d je obezbeđenje moralo da reaguje i uđe u Belu kuću.

Naime, Rada Todorović i Miki Dudić ušli su u raspravu, a onda su pale i teške reči i uvrede.

Miki Dudić, Bora Santana i Rada Todorović  Foto: Printscreen YouTube

 - Ja sam tebe uvek poštovala, nikada te nisam uvredila, nikada nisam ništa ružno rekla. Ako radimo zajedno, ako ti nešto kažem, ispoštuj to - rekla je ona.

- Teraj se u p***u materinu - vikao je Miki.

- Mrš pe****ino jedna, ako imaš 40 godina ne znači da znaš nešto - rekla je Rada.

- Mala ne zna da se ponaša, kad naučiš da poštuješ onda ćemo da pričamo - naveo je Dudić.

- Rado, odspavaj, ne radiš ništa i ćao - rekao je Bora.

- Ona će meni da priča kako ću i šta ću da radim, brbljiva mala... - komentarissao je Miki.

- Kao da snimamo ne znam šta, a ne amaterski film - nadovezao se Bora.

- Ja sam lepo pričala sa tobom...

- Ma šta ti ima da pričaš bilo šta njemu - rekao je Bora.

- Pa radimo zajedno - pokušala je da objasni.

Kurir.rs

