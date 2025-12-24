Svađa Asmina Durdžića i nenada Macanovića Bebice zbog Teodore Delić, orilo se imanje!
Rijaliti
HAOS U ELITI! Asmin i Bebica u žestokom okršaju, posvađali je oko Teodore Delić: Obezbeđenje ponovo preplavilo kuću
Slušaj vest
Tokom popodneva u "Eliti 9" došlo je do žestokog okršaja između Asmina Durdžića i Nenada Macanovića Bebice.
Naime, Asmin je prvo započeo sukob sa Teodorom Delić, a potom je Bebica došao da se razjasne.
- J***m ti ja mamu i tatu u p***u smrdljivu - rekao je Asmin.
Elita 9 Foto: Printscreen YouTube
Vidi galeriju
- Mrš j***m ti mamu i tebi i njoj - naveo je Bebica.
- G***o jedno smrdljivo - rekao je Asmin.
- Hajde idi spavaj u izolaciji, p***o jedna, š***š k***c na ovim devojkama ovde - vikao je Bebica.
Obezbeđenje je odmah ušlo u Belu kuću pokušavajući da ih razdvoji, te ih je sprečilo da verbalne napade pretoče u fizički obračun.
Kurir.rs
Reaguj
Komentariši