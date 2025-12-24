Slušaj vest

Tokom popodneva u "Eliti 9" došlo je do žestokog okršaja između Asmina Durdžića i Nenada Macanovića Bebice.

Naime, Asmin je prvo započeo sukob sa Teodorom Delić, a potom je Bebica došao da se razjasne.

- J***m ti ja mamu i tatu u p***u smrdljivu - rekao je Asmin.

Elita 9 Foto: Printscreen YouTube

- Mrš j***m ti mamu i tebi i njoj - naveo je Bebica.

- G***o jedno smrdljivo - rekao je Asmin.

- Hajde idi spavaj u izolaciji, p***o jedna, š***š k***c na ovim devojkama ovde - vikao je Bebica.

Obezbeđenje je odmah ušlo u Belu kuću pokušavajući da ih razdvoji, te ih je sprečilo da verbalne napade pretoče u fizički obračun.

Kurir.rs

Ne propustiteRijalitiPERVERZIJE U SITNE SATE: Sofija sela na Terzu, pa mu pružila neverovatan užitak, zaboravila na kamere i dogovor sa majkom (FOTO)
Sofija Janićijević i Terza
RijalitiJANJUŠ OTKRIO SA KOLIKO JE DEVOJAKA IZ "ELITE" BIO Ova informacija je sve šokirala: 9 NJIH JE TRENUTNO TU, a tek one koje nisu...
Screenshot 2025-10-21 230359.jpg
Rijaliti"JEDVA ČEKAM DA LEGNEMO..." Luka Vujović ne može da odoli Aniti, ona ne skida osmeh sa lica - Jevda suzdržali strasti!
Anita Stanojlović i Luka Vujović sve bliži
Rijaliti"VOLEĆU TE DO ZADNJEG DINARA" Stanija uputila jake reči Asminu Durdžiću, ovome se niko nije nadao: Jedna za mog Akija!
Stanija Dobrojević otišla na remont

Stravičan snimak tuče Bebice i Filipa u Eliti 9 Izvor: Tiktok/elita9snimci