Maja Marinković tvrdi da je Asmin zaljubljen u nju

Asmin Durdžić otvoreno je govorio o osećanjima koje ima prema cimerki Maji Marinković. Kako kaže, ne želi da se dokazuje bilo kome, ali emocije sa njegove strane postoje.

- Spavao sam u svom krevetu, neću ići u izolaciju. Nemam potrebe da dokazujem bilo šta, ne postoje emocije, nema potrebe da dokazujem narodu ništa, sve što sam hteo dokazao sam. Mogu ja da odem, ako ljudi žele, otići ću ujutru, neću progovoriti s njom, ali ne smatram da ima potrebe. Ne zanima me što sam dobio kaznu 10, 20, 30 hiljada evra. Ali više volim da gledam Maju ujutru, jedina žena koju želim da gledam. Prija mi to peckanje s njom, kad ustane ponižava me, mene to baš radi, devojka ima stil za te stvari. Ne zanima me ko šta misli - rekao je Asmin.

- U slučaju da tvoja porodica ne podržava ili Taki da ne podrži, šta ćeš da radiš - pitali su voditelji.

- Nema šta da moji ne podržavaju, oni se ne mešaju. Kad bi neko počeo da napada Maju, ne bi stao iza nje, nego ispred nje protiv celog sveta, ali za sad je to samo prijateljski odnos - rekao je Asmin.

Maja: "Prija mi... Peckamo se"

U toku ''Igre istine'' u "Eliti", a Dača Virijević postavio je naredno pitanje Maji Marinković.

- Da li misliš da Staniji smetaju tvoje peckalice sa Asminom? - glasilo je pitanje.

- Pazi, Asmin i ja se samo peckamo i meni to prija, ali nikad neću biti s njim niti nešto raditi. Stanija i ja jesmo dobre, ali nismo najbolje drugarice - rekla je Maja i postavila pitanje Aneli:

- Zbog čega Asmin nije došao u izolaciju? - glasilo je pitanje.

- Doći će on u izolaciju, ali sam ga možda ja ovim odgovorom sad naterala da ne dođe. On ne sme da dođe u izolaciju jer bi opet pričao sa mnom. Mislim da ga Maja ne radi i nije zaljubljen u nju - rekla je Aneli.

- Ispadaš ljubomorna - rekao je Janjuš.

- Rekla sam mu juče da će samo preko mene mrtve biti sa Majom - rekla je Aneli i postavila pitanje Filipu:

- Kako se osećaš kao favorit za pobedu? - glasilo je pitanje.

- Kakav favorit, tek je prošlo tri meseca - rekao je Filip i postavio pitanje Urošu:

- Kako ste ti i Aneli spustili loptu? - glasilo je pitanje.

- Video sam da je smršala naglo i baš se vidi da nije dobro. Spustio sam loptu s njom kao i Maja, biću tu za nju - rekao je Uroš i postavio pitanje Anastasiji:

- Što si se svađala sa Mićom? - upitao je Uroš.

- Malo se kosimo u nekim stavovima i onda ne ide baš sve kao po loju, ali mi se pomirimo brzo - rekao je Uroš.

