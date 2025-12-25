Slušaj vest

U toku čitanja pitanja rijaliti učesnicima koja su poslali gledaoci na adresu "Elite 9", a pitanje za Neria Ružanjija glasilo je:

- Video si kako Uroš huška Hanu na tebe, zašto ga ne oteraš od sebe, on ti ništa dobro neće doneti?

- Ne znam kako da ga oteram. Teško da je on iskren Hanin prijatelj. On je namerno potencirao temu, a ja sam bio popio. Ne smatram ja da je on loš, samo je pokvaren - rekao je Nerio.

- Nije Uroš huškao mene na Neria, mene ne može Bog nahuškati. Uroš je spomenuo tu stvar jer ima veze sa tim što smo pričali. On je samo stao na moju stranu - rekla je Hana.

Elita 9

- Hana je prva počela da priča, pa si ti počeo da vičeš - rekao je Uroš.

- Ne može nas dvoje niko posvađati, samo smo imali tu situaciju - rekla je Hana.

- Ja znam kad napravim grešku, a nema potrebe o toj greški da pričamo kad sam ja pijan i kad treba da se veselimo - rekao je Nerio.

- Ti ne pričaš ni kad ja hoću o tome. Ako se neko složi sa mnom ne može to biti huškanje - rekla je Hana.

- Pričali smo da je Hana plakala jer je on nije odbranio od Asmina. Trebao je da je odbrani od Asmina i da kaže:"Nemam ja šta da se spasim". Hana je govorila da je Aneli bolji čovek od Asmina, a Nerio je rekao da mi snimamo klipove što je nebuloza. Asmin je pet puta Hanu najstrašnije uvredio, a on nema nikakvu reakciju. Ja sam samo na njenoj strani i ne huškam je. Ti trebaš da imaš osećaj da staneš na njenu stranu kao budući muž. Hana i te kako zamera njemu što je ne brani od Asmina. Hana, da li je Nerio bio pijan od jednog piva? - pitao je Uroš.

