Slušaj vest

Bivši zadrugar Dino Dizdarević dobio je drugo dete, takođe dečaka.

Dino Dizdarević, inače fudbaler i bivši učesnik rijalitija "Zadruga", pre nepunih dve godine postao je po prvi put otac jednog dečaka, a sada se njegova supruga ponovo porodila, te je na svet donela još jednog sina.

Naime, o svemu ovome on je obavestio svoje pratioce na mrežama, te je tako podelio i fotografiju tek rođenog sina, a koja je raznežila mnoge.

1/4 Vidi galeriju Dino Dizdarević dobio drugo dete Foto: Pritscreen

Dizdarević nije krio sreću zbog dolaska drugog sina na svet.

- Osećam se jako srećno naravno. Supruga mi je odlično Hvala Bogu već sutra stiže kući…A mališan kao mališan, mislim ipak je njemu tek 18 meseci, neku reakciju nismo ni mogli da očekujemo, ali osetimo da on oseti da se nešto dešava - izjavio je Dino Dizdarević.