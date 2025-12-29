Slušaj vest

U "Eliti 9" došlo je do žestokog sukoba između Bore Santane i Anite Stanojlović, o čemu se i te kako priča. U sve se umešao Luka Vujović, pa je u jednom trenutku moralo da reaguje i obezbeđenje, dok su sad objavljene poruke koje je Bora slao Aniti pre rijalitija, koje bacaju novo svetlo na njihov odnos.

Na Anitinom Instagram profilu osvanuo je stori sa porukama koje je Santana slao pobednici "Elite 7", ali i obaveštenje da će Bora dobiti tužbu zbog izgovorenih reči.

"Uvukao sam se u mulj sa Anitom"

Anđelo Ranković je, podsetimo, u "Eliti" kao iz topa dao odgovor na pitanje o greškama u rijalitiju, pa spomenuo Anitu.

- Moja najveća greška je što sam ušao u raspravu sa Anitom. Uvukao sam se time u mulj - jasan je bio on.

- Živ me je blam pojeo zbog toga. Nije mi krivo zbog toga, svaka škola se plaća. Nije se znala moja strana priče, saznala se i pričao sam istinu - dodao je Ranković u "Eliti 9".