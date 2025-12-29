Slušaj vest

Nenad Macanović Bebica, Luka Vujović, Asmin Durdžić, Milena Kačavenda, Sara Šajić i Dušica Đokić bili su nomonovani za izbacivanje.

Ubrzo po dolasku u diskoteku, voditelj Darko Tanasijević je nominovanima saopštio pravila igrice u kojoj je pobedu odneo Luka Vujović.

Sara Šajić zauvek je napustila Belu kuću.

- Nisam očekivala da ću ispati za Novu godinu, ali veoma sam zadovoljna - rekla je Sara.