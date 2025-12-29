Slušaj vest

Nenad Macanović Bebica, Luka Vujović, Asmin Durdžić, Milena Kačavenda, Sara Šajić i Dušica Đokić bili su nomonovani za izbacivanje.

Ubrzo po dolasku u diskoteku, voditelj Darko Tanasijević je nominovanima saopštio pravila igrice u kojoj je pobedu odneo Luka Vujović.

Sara Šajić zauvek je napustila Belu kuću. 

- Nisam očekivala da ću ispati za Novu godinu, ali veoma sam zadovoljna - rekla je Sara.

- Nije mi bilo lako u početku,a li ponosna sam na sebe što nisam pravila gluposti.

Ne propustiteRijalitiTRI UČESNICE ELITE 9 KAŽNJENE Produkcija reagovala zbog njihovog nedopustivog ponašanja, pa su udarene po džepu!
Veliki šef odlučio da kazni učesnike zbog kršenja pravila
RijalitiPROFESORKA IZ RIJALITIJA PRIZNALA KOLIKO DUGO NIJE IMALA VRUĆU AKCIJU: Dragica šokirala cimere, a evo šta VOLI U KREVETU
screenshot-68.jpg
RijalitiTUŽBA ZA BORU SANTANU Objavljene poruke koje je slao Aniti Stanojlović pre Elite: "Svako će proći ovako" (FOTO)
Bora Santana
StarsEKSPLOZIVNA SVAĐA PRED KAMERAMA! Luka Vujović izneo ozbiljne optužbe na račun Aneli Ahmić: Sestru si prodala, tražila si da se drogiraš u Turskoj
aneli.jpg