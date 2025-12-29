Sara Šajić imala je najmanje broj glasova publike i izbačena je iz Elite 9
Rijaliti
NOVU GODINU NEĆE DOČEKATI U ŠIMANOVCIMA: Ona je izbačena iz Elite 9, a zbog jedne stvari slavi (VIDEO)
Nenad Macanović Bebica, Luka Vujović, Asmin Durdžić, Milena Kačavenda, Sara Šajić i Dušica Đokić bili su nomonovani za izbacivanje.
Ubrzo po dolasku u diskoteku, voditelj Darko Tanasijević je nominovanima saopštio pravila igrice u kojoj je pobedu odneo Luka Vujović.
Sara Šajić zauvek je napustila Belu kuću.
- Nisam očekivala da ću ispati za Novu godinu, ali veoma sam zadovoljna - rekla je Sara.
- Nije mi bilo lako u početku,a li ponosna sam na sebe što nisam pravila gluposti.
