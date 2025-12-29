Slušaj vest

Milosava Pravilović, aktuelna učesnica "Elite 9", ove sezone mnoge je iznenadila. Ona je priznala da je u vezi sa 17 godina mlađim cimerom Jovanom Rajićem, za kojeg je još ranije rekla da joj se dopada.

Tim povodom novinari su kontaktirali njenu ćerku Aleksandru Nikolić, učesnicu prethodne sezone "Elite".

Aleksandra je, naime, prethodne sezone, u "Eliti 8", imala veoma buran i turbulentan odnos sa Milovanom Minićem, te je tako njena majka, Milosava Pravilović ušla u rijaliti kao gost, kako bi sačuvala svoju ćerku, koja je na kraju završila ipak sa Milovanom u ljubavnom odnosu, koji i dan-danas traje.

Jovan Rajić Foto: Printscreen

Milosava je ušla u novu sezonu rijalitija, kako bi se pokazala u pravom svetlu, tačnije, kako bi pokazala ko je ona i milionima gledalaca se dala na tacni, a kako je otkrila po ulasku, nju je ćerka ispratila u rijaliti, ali su bile u zategnutim odnosima s obzirom na to da je ona obnovila vezu sa Milovanom, s kojim Milosava nije u dobrim odnosima.

Sada, kako je u Šiša baru Milosava priznala da je u vezi sa Jovanom, sve je zanimao i komentar njene ćerke.

Aleksandra Nikolić s majkom Milosavom Foto: Petar Aleksić

- Neću da dajem nikakav komentar, iskreno, sve što budem imala da joj kažem, reći ću joj sada sve kada budem ušla za Novu godinu kod nje, to je to - rekla je Aleksandra.

Kurir/Pink.rs