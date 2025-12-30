Slušaj vest

Voditeljka emisije „Grand Specijal“ i autorka „Iz profila“, Vesna Milanović, otkrila je za Grand kako će provesti predstojeće novogodišnje praznike.

Sa prijateljima u ponoć

Vesna je otkrila i da li se raduje, ali i sa kim će, osim njenog supruga, provesti najluđu noć.

- Mnogo volim Novu godinu i radujem se, a ove godine sam odlučila da je dočekam kod kuće sa prijateljima - rekla je Vesna.

Na pitanje da li je kao i prošle godine dekorisala kuću, odgovorila je:

– Naravno, to ne propuštam.

Samo jedna želja

Kada je reč o novogodišnjim željama, voditeljka je vrlo skromna.

- Ove godine imam samo jednu želju i nadam se da će se ona ispuniti - istakla je Vesna.

Javno progovorila o suprugu

Vesna je nedavno govorila javno i o suprugu.

- Mi radimo atipične poslove, ne radimo od devet do pet. Nemamo vikende kada ih imaju svi naši prijatelji, odmore imamo drugačije. Praznici nam se vezuju za posao koji uveseljava druge ljude. Suština našeg života je ta da naše jutro ne bih menjala ni za šta na svetu - rekla je Vesna.

- On je jako duhovit, stalno me zeza ima uvek komentare na moj račun. On je jedan od retkih koji nema društvene mreže i ne želi da ih ima. Obično postavim slike sa njim kada je neka važna godišnjica, rođendan, ali on ne voli da postavljam slike. Došlo je takvo vreme da ako postaviš sliku na mreže, to znači da ga voliš ili da imaš neki problem u braku. Ili, moja burma je od belo-žutog zlata i kada nosim neki nakit koji mi se ne uklapa, skinem je, a onda svi pitaju ‘Gde ti je burma?’ A mi smo zajedno 32 godine – zaključila je voditeljka.

Kurir/Grand

