Rijaliti "Elita 9" emituje se od septembra ove godine, a učesnike večeras očekuje iznenađenje. Njih će sutradan, 31. decembra, posetiti najbliži, dok će večeras čuti šta oni imaju da im kažu putem specijalnih, prazničnih poruka.

Došlo je vreme da čuju sud svojih najbližih, nakon skoro četiri meseca, a nema sumnje da će ih ovo i te kako obradovati.

Elita 9 pošta Foto: Printscreen YouTube

Večeras u "Eliti" neće biti održana žurka, kao i uvek, nego će učesnike čekati posebno iznenađenje. Voditeljka Ivana Šopić ušetaće u Belu kuću među učesnike, te će im tako pustiti novogodišnje čestitke porodice i prijatelja.

Stanija najavila ulazak u Elitu?

Podsetimo, Stanija Dobrojević iznenadila je sve Instagram storijem. Stanija je rasplamsala nagađanja objavom na društvenim mrežama.

Ona je rezimirala godinu, a veliki deo storija bilo je upravo sa Majom Marinković koja se trenutno nalazi u Eliti 9.

- Ovako je počela moja 2025. godina. Da li me vidite kao Deda Mrazicu, člana žirija Elitovizije? Ili slutite treću varijantu.

