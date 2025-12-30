Šestoro učesnika Elite 9 je izgubilo veliki deo zarade.
NAPUSTILI BELU KUĆU USRED EMISIJE, ŠESTORO UČESNIKA ELITE ŽESTOKO KAŽNJENI Produkcija besna, oglasila se i otkrila detalje
Tokom emisije u "Eliti 9" učesnici su pokazali veliko nepoštovanje prema produkciji, kući u kojoj borave, kao i pravilima koja su ispisana na zidovima imanja u Šimanovcima, a zbog nezapavćene drskosti je usledila i adekvatna kazna.
Naime, Veliki šef se besan oglasio, te je zbog nepoštovanja u Šimanovcima stiglo pismo na adresu Bele kuće, a učesnike je odlučio da udari "po džepu".
Elita 9 Foto: Printscreen YouTube
Ko je kažnjen?
Šestoro ukućana je izgubilo veliki deo zarade.
Ovonedeljni vođa pročitao je pred svima da su po džepu su udareni Viktor Gagić, Nerio Ružanji, Rada Todorović, Jovana Mitić, Miki Dudić i Murat Asilguzin, jer su napustili emisiju koja je bila u toku.
Miki Dudić pred ulazak u Elitu 9:
