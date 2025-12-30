Slušaj vest

Tokom emisije u "Eliti 9" učesnici su pokazali veliko nepoštovanje prema produkciji, kući u kojoj borave, kao i pravilima koja su ispisana na zidovima imanja u Šimanovcima, a zbog nezapavćene drskosti je usledila i adekvatna kazna.

Naime, Veliki šef se besan oglasio, te je zbog nepoštovanja u Šimanovcima stiglo pismo na adresu Bele kuće, a učesnike je odlučio da udari "po džepu".

1/4 Vidi galeriju Elita 9 Foto: Printscreen YouTube

Ko je kažnjen?

Šestoro ukućana je izgubilo veliki deo zarade.

Ovonedeljni vođa pročitao je pred svima da su po džepu su udareni Viktor Gagić, Nerio Ružanji, Rada Todorović, Jovana Mitić, Miki Dudić i Murat Asilguzin, jer su napustili emisiju koja je bila u toku.

Kurir.rs

