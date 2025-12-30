Slušaj vest

Tokom emisije u "Eliti 9" učesnici su pokazali veliko nepoštovanje prema produkciji, kući u kojoj borave, kao i pravilima koja su ispisana na zidovima imanja u Šimanovcima, a zbog nezapavćene drskosti je usledila i adekvatna kazna.

Naime, Veliki šef se besan oglasio, te je zbog nepoštovanja u Šimanovcima stiglo pismo na adresu Bele kuće, a učesnike je odlučio da udari "po džepu".

Elita 9 Foto: Printscreen YouTube

 Ko je kažnjen?

Šestoro ukućana je izgubilo veliki deo zarade.

Ovonedeljni vođa pročitao je pred svima da su po džepu su udareni Viktor Gagić, Nerio Ružanji, Rada Todorović, Jovana Mitić, Miki Dudić i Murat Asilguzin, jer su napustili emisiju koja je bila u toku.

Kurir.rs

Ne propustiteRijalitiIZNENAĐENJE ZA UČESNIKE "ELITE 9" Objavljeno šta ih očekuje večeras, a pre dočeka Nove godine čuće sud porodice i prijatelja
Svađa Uroša i Filipa
Rijaliti"ŽAO MI JE, ISPAO SAM STARI MAGARAC!" Asmin Durdžić priznao da se kaje: Ogolio dušu kao nikad, rekao ono što nikada nije: Maja me je...
Maja Marinković i Asmin Durdžić
Rijaliti"ZNAO SI DA VOLI TROJKE, A GOVORIO DA TI JE VERENICA" Mračna prošlost Aneli Ahmić izašla na videlo: Janjuš optužio Luku: Sve si lagao!
elitovizija-29122023-0267.jpg
StarsMILJANA KULIĆ MOLILA ZA OPROŠTAJ: Rijaliti učesnica pokušala pomirenje sa Ivanom Marinkovićem, a on joj hladnokrvno odgovorio: Nikad više neću da ti...
Miljana Kulić Ivan Marinković

 Miki Dudić pred ulazak u Elitu 9:

Miki Dudić  Izvor: Kurir