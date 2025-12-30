Slušaj vest

Učesnici "Elite 9" razmišljali su koju će pesmu da pevaju za "Elitoviziju" koja će se održati u petak, 2. januara, a neko od učesnika je predložio da bi u obzir mogla da dođe i pesma Vesne Vukelić Vendi "Uljez".

Kada je to čula, Maja Marinković se razgoropadila i odmah oplela po Vendi.

- Gde će da peva od te skolovodnice matore, nju i Bog zaboravio. Ona direktno kad završi vašar u Obrenovcu ide u crkvu. Ona je mene nagazila, ta matora kobiletina, nek trpi komentare, šta me briga. Ko god me dira ja se svađam - rekla je Maja.

Podsetimo, pre dve godine došlo je do žestokog verbalnog okršaja između Maje i Vendi u emisiji "Amidži šou".

Foto: M.P./ATAImages

- Nikad mi nije bilo jasno, svi jedni s drugima i posle se druže i ništa im ne smeta - rekao je Ognjen Amidžić o učesnicima rijalitija i njihovim vezama.

- Znaš šta je najfrapantnije?! Ti se prema njima ponašaš kao da su normalni. Tu si ti za posmatranje - rekla je Vendi.

- Ognjene, znaš o čemu se radi, postoje neke osobe koje imaju potrebu da te provuku, čisto da bi malo dospele u žižu javnosti ako im to zakaže kroz nekoliko godina. Ne pecam se na te niskobudžetne fore s obzirom da smo u najgledanijem šouu, ozbiljnoj emisiji, da nismo pod šatorom - rekla je Maja, ali je Vendi nastavila o ovoj temi.

- Ti si inteligentan čovek, pa prosto moram tvoju inteligenciju da ukrasim, da ne kažem oplemenim. Kad neko nekome kaže: "Obrišem k od tebe" ili "služiš mi samo za k", a pored njega stoji njegova devojka, on priznaje tu osobu za devojku, a ovu smatra za brisanjem k, ne samo nje nego i oca i ne zna da se povuče, nego i dalje juri tog muškarca, to govori da ta osoba nema ni trunku samopoštovanja - rekla je Vendi.

Kurir/Pink

Maja Marinković i Milan Milošević u provodu Izvor: Instagram