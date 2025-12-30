Slušaj vest

Starleta Stanija Dobrojević živi u Americi, daleko od svoje porodice i prijatelja iz Srbije, zta koje je izuzetno vezana.

Na društvenim mrežama je sada objavila fotografije sa majkom Slavicom, nastale kad ju je posetila u Majamiju, dok je starleta otkrila zbog čega tamo ne može olako da sklapa prijateljstva.

- Vrhunac ove godine bio je dolazak moje mame u Majami, i Pablo! Znam da sam vrlo asocijalna i da ne sklapam prijateljstva lako, iako su ljudi ovde izuzetno prijateljski nastrojeni. To je na meni, mentalitet mi je takav, a tu je prisutna i anksioznost zbog stalnog osećaja da me neko posmatra, fotografiše - navela je, između ostalog, Stanija.

1/4 Vidi galeriju Stanija Dobrojević sa majkom Foto: Printscreen Instagram

Asminova majka: "Stanija je kulturna i pametna"

Podsetimo, majka Stanijinog bivšeg partnera Asmina Durdžića je za "Pink" pričala:

- Ja sam možda neke stvari, kad je ona u pitanju, jer me je isprovocirala time što je rekla da je Asmin psihopata i da se plaši da će je proganjati. Kad joj je davao novac, nije psiho. Ja se nadam da ću uspeti da zaustavim to da njoj ležu pare na račun. Ja ne mogu reći da je to istina, ali ona ima punomoć, jer on nema mesto prebivališta u Srbiji. Moja ćerka je pričala sa Stanijom, ona je rekla da joj je on poklonio prvi honorar. Stanija je svakako melem na radu u poređenju sa Aneli.

1/5 Vidi galeriju Asmin Durdžić Foto: Printscreen, Printscreen Instagram

- Staniju volim. Ona je lepa, pametna i kulturna. Ona je ispravna devojka, koju ja volim i dan danas. Zapravo je sve počelo onda kada se baka Nada uključila u emisiju Elite, pa je Stanija rekla ono, što je zvučalo kao da joj je dosadno. Da se razumemo, Mustafu je to pogodilo jer je njegova majka izgubila dvoje dece u roku od manje od mesec dana. Živeo je sa sličnim bolom kao Nada. Inače, za Staniju nemam ništa loše da kažem. Što se tiče Aneli, ona je ubedljivo najgora osoba. Ona njega stalno izaziva, to je evidentno. Ne treba više da spusti loptu, nema više spuštanja lopte. Neće se do dešavati. Asminu ne treba Aneli, nego neka žena s kojom će napraviti novu porodicu. Aneli i Asmin su mogli da imaju lep i miran život, ali kad već nije tako, ne treba da se vraća na odnos koji je katastrofalan. O njegovom druženju sa Majom ne mislim ništa, ona je lepa i pedantna, a da li tu nešto postoji, zaista ne znam.

Kurir.rs

Stanija u emisiji "1na1":