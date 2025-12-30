Slušaj vest

Rijaltii učesnici Teodora Delić i Nenad Macanović Bebica nedeljama unazad su uplovili u neku mirnu luku i pomirili se nakon svih ljubavnih brodoloma, a često i vole da se našale da im je Filip Đukić osvežio vezu.

Uprkos njihovim rečima, Slavica Delić svoje mišljenje ne menja već duži period i kad god je komentarisala odnos svoje ćerke i Nenada Macanovića Bebice, bila je izričita da taj odnos ne podržava.

Teodora Delić i Nenad Macanović Bebica Foto: Printskrin/Instagram, Printscreen, Printscreen Instagram

Obzirom da su sutra posete porodica takmičara, Slavica Delić je otkrila da li će doći u posetu i kakvog je sad stava.

- Teodora je izmanipulisana od strane Nenada i nije uspela da ga odstrani iz svog života, Ja pišem dnevnik šta joj je sve radio, kako je sve lagao i vršio psihičko nasilje nad njiom. Ona nije svesna toga, tako da kada izađe shvatiće sve, a i ja ću joj reći sutra dosta toga - bila je jasna Slavica.

Kurir.rs/Pink

Ne propustiteRijalitiASMIN ĆE SUTRA VIDETI DETE NAKON TRI GODINE?! Aneli otkrila da li će njihova ćerka sutra doći u rijaliti: Uništile biste me ako je dovedete
Asmin Durdžić i Aneli Ahmić
Stars"OVIM LJUDIMA DUGUJEM..." Dušica Jakovljević podelila sliku sa Željkom i Milicom Mitrović, javno otkrila šta su uradili za nju - Zahvalna im do neba! (FOTO)
dusicaaa.jpg
Rijaliti"VENDI JE MATORA KOBILETINA" Maja Marinković izveđala pevačicu zbog sukoba koji traje godinama: Sa vašara u Obrenovcu ide u crkvu
Vendi Maja Marinković
RijalitiNAPUSTILI BELU KUĆU USRED EMISIJE, ŠESTORO UČESNIKA ELITE ŽESTOKO KAŽNJENI Produkcija besna, oglasila se i otkrila detalje
Elita 9
RijalitiIZNENAĐENJE ZA UČESNIKE "ELITE 9" Objavljeno šta ih očekuje večeras, a pre dočeka Nove godine čuće sud porodice i prijatelja
Svađa Uroša i Filipa

Stravičan snimak tuče Bebice i Filipa u Eliti 9 Izvor: Tiktok/elita9snimci