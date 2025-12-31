ZLATA PETROVIĆ I HASAN DUDIĆ UŠLI U ELITU! Miki potrčao ka roditeljima, a onda je usledio emotivni haos: Ovo nije očekivao
Dugoočekivani trenutak u rijalitiju "Elita 9" konačno se dogodio, porodice takmičara ušle su na imanje kako bi svoje najmilije videle pred Novu godinu, a najemotivniji trenutak priredili su pevači Zlata Petrović i Hasan Dudić.
Voditelj Milan Milošević otkrio je da će led probiti učesnik Miki Dudić, koji je prvi imao priliku da ugleda svoje najdraže.
Susret koji se čekao
Miki nije ni slutio kakvo mu se iznenađenje sprema. Njegovi roditelji, Zlata Petrović i Hasan Dudić, ušetali su u Belu kuću zajedno, a sa njima su došli i Mikijevi sin i ćerka.
Čim ih je ugledao, Miki je veoma burno i emotivno odreagovao. Nije mogao da sakrije osećanja, pa je u tom trenutku došlo do suza.
Zlata i Hasan ujedinjeni zbog sina
Zlata i Hasan su s ushićenjem ušetali među učesnike kako bi Mikiju poželeli želje za praznike i porazgovarali o njegovom dosadašnjem boravku u rijalitiju.
Pored poznatih roditelja, posebnu pažnju izazvali su Mikijevi naslednici. Njegov sin i ćerka su takođe pustili suzu nakon susreta sa ocem, čime je ova porodična poseta postala jedna od najdirljivijih u ovoj sezoni.
Kurir/Blic
Miki pred ulazak u Elitu: