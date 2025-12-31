Slušaj vest

Dugoočekivani trenutak u rijalitiju "Elita 9" konačno se dogodio, porodice takmičara ušle su na imanje kako bi svoje najmilije videle pred Novu godinu, a najemotivniji trenutak priredili su pevači Zlata Petrović i Hasan Dudić.

Voditelj Milan Milošević otkrio je da će led probiti učesnik Miki Dudić, koji je prvi imao priliku da ugleda svoje najdraže.

Susret koji se čekao

Miki nije ni slutio kakvo mu se iznenađenje sprema. Njegovi roditelji, Zlata Petrović i Hasan Dudić, ušetali su u Belu kuću zajedno, a sa njima su došli i Mikijevi sin i ćerka.

Čim ih je ugledao, Miki je veoma burno i emotivno odreagovao. Nije mogao da sakrije osećanja, pa je u tom trenutku došlo do suza.

Miki Dudić
Foto: Printscreen

Zlata i Hasan ujedinjeni zbog sina

Zlata i Hasan su s ushićenjem ušetali među učesnike kako bi Mikiju poželeli želje za praznike i porazgovarali o njegovom dosadašnjem boravku u rijalitiju.

Miki Dudić, Bora Santana i Rada Todorović  Foto: Printscreen YouTube

Pored poznatih roditelja, posebnu pažnju izazvali su Mikijevi naslednici. Njegov sin i ćerka su takođe pustili suzu nakon susreta sa ocem, čime je ova porodična poseta postala jedna od najdirljivijih u ovoj sezoni.

Kurir/Blic

Ne propustiteRijalitiNAPUSTILI BELU KUĆU USRED EMISIJE, ŠESTORO UČESNIKA ELITE ŽESTOKO KAŽNJENI Produkcija besna, oglasila se i otkrila detalje
Elita 9
RijalitiTRESE SE BELA KUĆA! Rada i Miki zaratili tokom snimanja filma, obezbeđenje ih razdvaja sve vreme!
Miki Dudić, Bora Santana i Rada Todorović
StarsBORA SANTANA OSTAO NEM! Miki Dudić mu udario istinu u facu, haos u Beloj kući
miki dudić
RijalitiKAKO SU KRENULI KUĆI ĆE SE VRATITI BEZ PARA! U "Eliti" pljušte kazne, ovi učesnici prekršili osnovno pravilo rijalitija: Veliki šef ne prašta ovakve prestupe
Elita 9

 Miki pred ulazak u Elitu:

Miki Dudić  Izvor: Kurir